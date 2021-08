In Kanada wird Bier aus Abwasser gebraut

Kanadische Brauerei verkauft Bier aus Abwasser

Seit dem Jahr 2011 braut die kanadische Brauerei VILLAGE verschiedene Biere. Doch im August 2020 brachte sie eine besondere Limited Edition auf den Markt. Das "Blonde Ale" wurde aus gereinigtem Abwasser gebraut. In Kooperation mit Advancing Canadian Wastewater Assets und dem Unternehmen Xylem wurde das Abwasser gereinigt und für den Brauvorgang genutzt. Laut eigenen Angaben der Brauerei schmeckt die limitierte Edition leicht fruchtig und subtil bitter. Obendrein entspricht das "Blonde Ale" dem deutschen Reinheitsgebot für Biere, welches besagt, dass Bier nur aus Wasser, Hopfen und Malz hergestellt werden dürfe.

Das Unternehmen Xylem

Wasser ist eine überaus wertvolle und begrenzte Ressource. Der Anbieter von Wassertechnologien Xylem engagiert sich in vielen Bereichen rund um das Thema Wasser auf der ganzen Welt. Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf nachhaltige und effiziente Wassertechnologie und intelligente Systemlösungen. Ein großes Ziel des Unternehmens ist es, das Problem des Wassermangels anzusprechen und nachhaltig zu lösen.

Weitere Bierbrau-Projekte

So auch in der Aufbereitung und Wiederverwendung von Abwasser, wie im Falle des "Blonde Ales" der Brauerei VILLAGE. Dies war jedoch nicht das einzige Bierbrau-Projekt des Unternehmens. Schon im Jahr 2019 stellte Xylem in Deutschland zwei Projekte, "Raining Champions" und "Reuse Brew", vor. Zusammen mit den Berliner Wasserbetrieben und dem Kompetenzzentrum Wasser Berlin stellt Xylem das Bier "Reuse Brew" her und zeigt damit, dass es fast unendlich viele technische Möglichkeiten gibt, Abwasser aufzubereiten. So kann das gereinigte Abwasser, durch verschiedene Reinigungsvorgänge mit Ozon und Aktivkohle, Wasserstoffperoxid oder UV-Licht, gesäubert werden. Aus aufbereitetem Regenwasser stellte Xylem in Kooperation mit Manchester City und Heineken Manchester das limitierte Bier "Raining Champions" her. Gesammelt wurde das Regenwasser hierfür vom Dach des Etihad-Stadions. Ziel der beiden Projekte war es jedoch nicht die Biere auf den Markt zu bringen, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass auch gereinigtes Abwasser brauchbar ist und man damit qualitativ gute Getränke herstellen kann.

