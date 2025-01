Büroeinrichtung gegen Stress

Während der Arbeit entsteht aus vielerlei Situationen Stress. Neben gewissen Maßnahmen kann auch die Einrichtung des eigenen Arbeitsplatzes dazu beitragen, diesen zu reduzieren.

Arbeitsplatzgestaltung kann Produktivität steigern und Stress reduzieren

Grünpflanzen, offene Räume und Glaswände können Arbeitnehmer morgens beim Gang ins Büro genauso empfangen wie abgetrennte Einzelbüros. Das Büro soll ein Ort der Produktivität sein, verschiedene Unternehmen setzen daher auf stylische Großraumbüros mit Chill-Lounge und Kicker, während andere lieber kleinere Arbeitsbereiche und Ruhezonen zur Verfügung stellen. Letztendlich ist die Büroeinrichtung Chefsache - doch der eigene Arbeitsplatz bleibt der eigenen Gestaltung überlassen. Das Schaffen des richtigen Büroambientes mithilfe der richtigen Einrichtung kann zum Wohlbefinden beitragen, die Produktivität erhöhen und Stress reduzieren.



Ergonomie

Die passende ergonomische Einrichtung kann das Wohlbefinden steigern und somit zur Stressreduktion beitragen. Zur Ergonomie gehören Lichtverhältnisse, die passende Stuhleinstellung, der Schreibtisch und die Raumtemperatur. Ein Arbeitsplatz mit Tageslicht ist optimal, außerdem sollten die Deckenstrahler nicht zu grell sein. Ebenso ist eine verstellbare Schreibtischlampe nützlich, um punktuell Licht geben zu können. Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 40-60 Prozent und die Temperatur zwischen 20 bis 22 Grad liegen. Ist die Luft zu trocken, kann ein Luftbefeuchter Abhilfe schaffen. Das Verhältnis zwischen Stuhl- und Schreibtischhöhe sollte stimmen und es sollte möglich sein, gerade auf den Bildschirm zu schauen, ohne seinen Kopf nach unten zu beugen - ansonsten sind Nackenschmerzen vorprogrammiert.

Pflanzen

Grünpflanzen steigern die Produktivität um 15 Prozent, außerdem verringern sie Stress, verbessern die Luftverhältnisse und dämpfen Lärm. Und nebenbei machen sie sich auch noch gut als Deko. Zudem ist erwiesen, dass die Farbe Grün für Entspannung sorgt. Eine Yukka-Palme, ein Fikus oder eine andere beliebige Grünpflanze sollte somit am Arbeitsplatz nicht fehlen.

Organisation ist alles

Ordnung und Organisation am Arbeitsplatz beugen Stress vor, reduzieren Stress und erhöhen die Produktivität. Der Schreibtisch sollte demnach sauber, aufgeräumt und nicht vollgestapelt sein. Nach Feierabend sollte der Schreibtisch daher von sämtlichen Kaffeetassen befreit werden, die herumfliegenden Dokumente werden abgeheftet. Es ist ratsam, sich für den Arbeitsplatz ein Organisationssystem mit Ablagen zum Beispiel im AMPEL-System anzulegen. Rot sind alle dringenden Arbeiten, in gelb werden alle Unterlagen mit mittelfristiger Dringlichkeit abgelegt und in Grün die Dokumente ohne Bearbeitungsfrist. Kleine Themeninseln, ein Schreibblock neben dem Telefon, ein Wochenplaner oder Kurznotizen am unteren Bildschirmrand sorgen für Überblick und reduzieren Stress. To-Do-Listen fördern die Struktur.



Stressball

Ein Stressball hilft bei einem anstrengenden Telefonat oder einem nervenaufreibenden Meeting und beruhigt. Er kann geknetet, jongliert oder auch mal an die Wand geworfen werden, er dient als Stressventil.

Musik

Die Lieblingsmusik im Hintergrund spornt zur Arbeit an und versetzt den Arbeitnehmer in eine positive Stimmung. Wenn erlaubt, können Kopfhörer genutzt und die die passende Playlist ausgewählt werden.

Souvenirs und Bilder

Wer dem eigenen Schreibtisch darüber hinaus noch eine weitere persönliche Note hinzufügen möchte, kann ihn mit weiteren persönlichen Gegenständen dekorieren und ein Familienfoto aufstellen. Die individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes kann die Produktivität um bis zu 30 Prozent steigern und hat eine wohltuende Wirkung auf den Arbeitenden.

Kabelboxen

Wer viele Geräte wie den Bildschirm, Laptop, Drucker und die Schreibtischlampe auf dem Schreibtisch hat, versinkt schnell in einem ungeordneten Kabelsalat. Eine Kabelbox oder ein Kabelkanal unter dem Schreibtisch stellt eine Lösung für das Chaos und weniger Ablenkung dar.

Redaktion finanzen.net