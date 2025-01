Gesundheit am Arbeitsplatz

In einer immer schneller werdenden Welt, ist lösungsorientiertes Denken gefragt. Und das funktioniert nur, wenn man sich nicht von einer Herausforderung lähmen lässt, sondern einen konstruktiven Blick auf die Situation werfen kann. Die Widerstandsfähigkeit stärkt auch die mentale Gesundheit, sodass mögliche Herausforderungen - ob nun beruflich oder privat - psychisch weniger belasten.

Problemlösung statt unnötiger Stress

Der US-amerikanische Unternehmer und Self-Made-Milliardär Mark Cuban erklärt gegenüber CNBC Make It, dass seine besten Mitarbeiter eine besondere Eigenschaft auszeichnet: Sie sind Problemlöser. "Für mich ist das Wichtigste, dass man Stress abbaut, anstatt ihn zu erzeugen", so Cuban gegenüber dem Nachrichtensender. "Es gibt viele Leute, die einfach nur ein Wirbelwind sind und alles scheint schwierig zu sein, was viel unnötigen Stress verursacht." Cuban zufolge, sei die beste Soft Skill, die ein Mitarbeiter entwickeln könne, die Fähigkeit, "eine Situation zu analysieren, eine Lösung zu finden und keine große Sache daraus zu machen".



Stress verursacht hohe Kosten

Stress wurde von der Weltgesundheitsorganisation als Gesundheitsepidemie des Jahrhunderts bezeichnet. Die psychologische Wissenschaft hat gezeigt, dass langfristiger Stress Risiken für eine Vielzahl von psychischen Gesundheitsproblemen mit sich bringt. Mithin kann er dazu führen, dass selbst alltägliche Probleme stärker wahrgenommen werden, breitere Auswirkungen auf die allgemeine Lebenseinstellung und -ziele haben und die physiologische Reaktion des Körpers auf Stressoren in einer Weise beeinflussen, die erhebliche Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit hat, so ein Beitrag der American Psychological Association. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Stress die Produktivität und die Arbeitsleistung ernsthaft beeinträchtigt, was amerikanischen Unternehmen schätzungsweise mehr als 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr kostet. Vor diesem Hintergrund, so Cuban, bestehe der größte Wert, den Mitarbeiter einem Chef bieten können, darin, ihren Stress zu reduzieren, wie CNBC Make It berichtet.



Positive Stressmentalität

Stress bei der Arbeit ist unvermeidlich - aber wer sich mit diesem auseinandersetzt, kann stärker, klüger und glücklicher werden, so Kandi Wiens, Direktorin des Master-Programms für medizinische Ausbildung an der University of Pennsylvania, gegenüber CNBC Make It. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen mit einer positiven Stressmentalität produktiver sind, sich besser konzentrieren können, bei ihrer Arbeit motivierter fühlen und aufgrund von Stress weniger wahrscheinlich neue Arbeitsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Entsprechend sollte Stress als eine Herausforderung gesehen werden, die es anzunehmen gilt.

