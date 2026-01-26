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Burnout vorbeugen

Weniger Stress: Darum ist Achtsamkeit im Arbeitsalltag wichtig

Weniger Stress: Darum ist Achtsamkeit im Arbeitsalltag wichtig

Stress im Arbeitsalltag ist ein Problem, welches viele Menschen kennen. Eine Methode, dem permanenten Stresszustand entgegenzutreten, ist Achtsamkeit. Was sich dahinter verbirgt und wie sich Achtsamkeit in den Arbeitsalltag integrieren lässt.

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Achtsamkeit: Körperlich und mental im Hier und Jetzt sein

Stress im Arbeitsalltag ist ein Phänomen, welches nicht selten auftritt. Gemäß einer Studie des Versicherungsunternehmens Swiss Life aus dem Jahr 2020 leiden 80 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland unter Stress am Arbeitsplatz, ein Zustand, der auf Dauer unglücklich und krank machen kann. Eine Möglichkeit, Stress am Arbeitsplatz entgegenzutreten, ist Achtsamkeit. Dabei versteht man unter Achtsamkeit die Wahrnehmung des Ist-Zustandes, ohne diesem eine innere Wertung zu geben, so 7Mind, ein Unternehmen, welches Kunden digitale Unterstützung beim bewussten Entspannen anbietet. Demnach geht Achtsamkeit damit einher, körperlich und mental im Hier und Jetzt zu sein. In achtsamen Momenten gilt der Fokus der Gegenwart und nicht der Zukunft oder der Vergangenheit, gelebt wird im Moment, ohne diesen zu werten.

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Förderlich für Gesundheit und Zusammenarbeit

Achtsamkeit kann den Alltag von Arbeitnehmern positiv beeinflussen und langfristig zur Gesunderhaltung von Beschäftigten beitragen. So erklärt beispielsweise die Diplom-Psychologin und Neurowissenschaftlerin Dr. Britta Hölzel, Leiterin des Instituts für Achtsamkeit und Meditation in München, gegenüber MEDISinn, dass "Achtsamkeitsinterventionen positive Effekte auf die Gesundheit haben, insbesondere bei Stress, Angst, Burnout und Depression". Wie Business Insider unter Berufung auf die Psychologin Siri Frericks berichtet, könne Achtsamkeit auch die Zusammenarbeit mit Kollegen im Arbeitsumfeld verbessern, da Achtsamkeitsinterventionen die Wahrscheinlichkeit für angemessene Reaktionen erhöhen würden.

Achtsamkeit in Routine integrieren

Achtsamkeit bewusst in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren, falle insbesondere den Menschen leicht, welche Momente der Achtsamkeit in ihre Routine integrieren könnten, so Frericks gegenüber Business Insider. Dafür gebe es laut Frericks verschiedene Methoden und man unterscheide zwischen formeller und informeller Achtsamkeit. Formelle Achtsamkeit beschreibe demnach das bewusste sich Zeit nehmen für geführte Übungen, wie beispielsweise eine Meditation. Unter informeller Achtsamkeit versteht man laut Frericks "das achtsame Ausführen von Alltagstätigkeiten" wie beispielsweise das bewusste Genießen eines Kaffees im Vergleich zum hastigen Trinken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Phatic-Photography / Shutterstock.com

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07.09.20 Swiss Life Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.07.14 Swiss Life overweight JP Morgan Chase & Co.
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