Corona-Test für Urlauber: Womit muss gerechnet werden?

Wer muss wann getestet werden?

Bei der Einreise ins Ausland und bei der Reiserückkehr müssen alle Menschen ab 12 Jahren einen negativen Corona-Test vorweisen. Dabei ist nicht relevant ob dies ein Antigen- oder PRC-Test ist. Freigestellt von der Testpflicht sind nur diejenigen, die schon vollständig gegen Corona geimpft oder nachweislich von einer COVID-19-Erkrankung genesen sind. Für die Testpflicht bei der Rückkehr aus dem Ausland müssen die Reisenden mit mehr Aufwand und erhöhten Kosten rechnen.

So teuer sind die Tests für Reisende in Europa

Nur in drei Ländern Europas ist der Corona-Test für Reisende bislang kostenlos. Touristen in Dänemark, den Niederlanden und Österreich müssen nichts zahlen. In allen anderen 24 Ländern Europas bedeutet der Corona-Test einen Mehrkostenaufwand. In den meisten Ländern kosten die Tests deutlich unter 100 Euro. Eindeutig am teuersten sind die Tests in Finnland. Ein PCR-Test kostet hier am Flughafen 265 Euro, der PCR-Schnelltest sogar ganze 300 Euro. Der Antigen-Test kostet für einzelne Personen 179 Euro, für zwei bis vier Personen werden 149 Euro pro Person berechnet und ab fünf Personen kostet er 135 Euro. Über 100 Euro zahlt man in den meisten Fällen nur bei Expresstests. Die genauen Kosten für Corona-Tests für die verschiedenen europäischen Länder, können auf der Website des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland nachgelesen werden.

Was muss sonst beachtet werden?

Außer den Kosten für die Corona-Tests muss auch auf andere Dinge geachtet werden, wenn man trotz Corona-Pandemie verreist. Wer in ein Corona-Risikogebiet verreist, muss sich nach seiner Reise zusätzlich in Quarantäne begeben. Die Dauer der Quarantäne variiert je nach Reiseziel. Als Reiserückkehrer, ausgenommen sind Genesene und Geimpfte, aus einem Hochrisikogebiet muss man sich bis zu zehn Tage in Quarantäne begeben. Für Reiserückkehrer aus einem Virusvariantengebiet gelten die strengsten Regeln: Diese müssen für bis zu 14 Tage in Quarantäne. Hier gilt die Testpflicht auch für Genesene und Geimpfte. Außerdem muss man, kommt man aus einem Hochrisikogebiet oder einem Virusvariantengebiet, seine Einreise ankündigen. Welche Länder zu den Risikogebieten gehören, ist auf der Website des RKI nachzulesen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Black Salmon / Shutterstock.com