Das sind die beliebtesten Passwörter 2020

"ichliebedich", "123456" & Co.

Der Satz "ichliebedich" landet laut dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam auf dem sechsten Platz der beliebtesten Passwörter 2020. Wieder einmal auf Platz eins hat es jedoch eine Zahlenkombination geschafft: "123456" gewann - wie bereits in den Vorjahren - das Rennen um die beliebtesten Passwörter des Jahres. Wie der Direktor des HPI Professor Christoph Meinel jedoch erklärt, bieten solch generische Codes nicht ausreichend Schutz gegen Hacker und Cyber-Kriminelle, die solche Schwachstellen gezielt ausnutzen. Besonders in der Corona-Pandemie hätten diese laut Meinel häufig leichtes Spiel, wenn es um das Hacken privater Informationen oder Unternehmensdaten geht. "Die Corona-Pandemie hat die Angriffsfläche für Cyberangriffe in den letzten Monaten stark vergrößert und die IT-Abteilungen vieler Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Ein Risikofaktor, der angesichts des Homeoffice-Trends nochmals an Bedeutung gewinnt, ist die weit verbreitete Verwendung schwacher Passwörter […]", so Meinel.

Namen und Zahlenreihen erneut am beliebtesten

Das HPI veröffentlichte auch im diesem Jahr wieder ein Top 20-Ranking der beliebtesten Passwörter. Die dafür benötigten Daten wurden im Rahmen der Zurverfügungstellung des Online-Sicherheitsdienstes HPI Identity Leak Checker erhoben - einer kostenfreien Website, die es Nutzern ermöglicht, zu überprüfen, ob ihre E-Mail-Adresse mit .de-Domäne geleakt wurde. 2020 wurden dabei insgesamt 172 Datenlecks eingepflegt, was rund zwei Milliarden Identitäten entspricht, wobei 97 Datenlecks von den Dienstanbietern selbst bestätigt wurden.

Obwohl das HPI bereits seit einigen Jahren auf die Wichtigkeit starker Passwörter hinweist, gehören Zahlenreihen und Namen auch 2020 wieder zu den meistgenutzten Passwörtern der Deutschen. Die Zahlenreihe "123456789" belegt den zweiten Platz der Top 20 - dicht gefolgt von "passwort" auf Platz drei. Die Kombination "hallo123" landet auf Platz vier und schlängelt sich damit an einer weiteren Zahlenreihe vorbei: "12345678" belegt den fünften Platz. Beliebt sind weiterhin Frauen- sowie Männernamen - darunter Michelle, Michael, Alexander und Daniel. Auf Platz 13 und 16 haben sich außerdem die Ausdrücke "killer" und "sonnenschein" eingeschlichen.

So generieren Sie ein starkes Passwort

Das HPI empfiehlt die Nutzung möglichst langer Passwörter, das heißt, von Kombinationen, von Wörtern, Zahlen und Sonderzeichen, die aus mindestens 15 Zeichen bestehen. Dabei sollten Groß- und Kleinbuchstaben verwendet werden, die als Ganzes kein Wort ergeben sollten, das im Wörterbuch zu finden ist. Die komplexen Abfolgen können durch Passwortmanagement-Programme verwaltet werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Weiterhin sollte ein Passwort niemals für mehrere Dienste gleichzeitig verwendet werden und nach Möglichkeit mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt werden.

