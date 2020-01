Der deutsche Firmenchef im Porträt: Wie viel Gehalt bekommt er und welcher Firmenwagen ist typisch?

Das verdient ein deutscher Firmenchef

Viele Menschen haben eine genaue Vorstellung davon, wie ein deutscher Firmenchef aussieht und welchen Lebensstil er pflegt. Aber welche Chef-Klischees sind tatsächlich Realität? Wie es tatsächlich in Deutschlands Chefetagen aussieht, zeigt eine Gehaltsstudie der BBE Media und des Deutschen Steuerberaterverbands, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Studie konzentriert sich dabei nicht auf die Chefs der 30 DAX-Konzerne, sondern analysierte die 2.700 deutschen GmbHs, um eine repräsentativen Durchschnittswert zu erzielen.

Der typische deutsche GmbH-Chef verdient der Studie zufolge rund 174.000 Euro im Jahr, hinzu kommt meist eine individuelle Tantieme. Dabei schwankt das jährliche Einkommen je nach Branche und nach der Anzahl der Mitarbeiter, für die ein Chef verantwortlich ist.

Weibliche Chefs werden immer noch schlechter bezahlt: Prozentual gesehen verdienen Frauen 13 Prozent weniger als ihre männlichen Pendants. Diese Differenz wird immer größer, je höher die Gehälter klettern. Generell sind nach wie vor weniger als zehn Prozent der GmbH-Chefs weiblich, Männer dominieren infolgedessen nach wie vor Deutschlands Chefetagen.

Im Jahr 2018 stiegen die Gehälter der Chefs jedoch nicht wirklich an, wie die Studie aufzeigt. Nur 22 Prozent der GmbH-Bosse erhielten eine Gehaltserhöhung. Zusätzlich zum Grundgehalt erhielt ein Chef 2018 eine Tantieme in Höhe von durchschnittlich 20 Prozent des Jahreseinkommens.

Die Branchen mit dem besten Chef-Gehalt

Je nach Wirtschaftssektor variieren die Durchschnittsgehälter deutscher GmbH-Chefs spürbar, auch die Tantiemen fallen unterschiedlich großzügig aus. Das Handelsblatt publizierte eine Gehaltsübersicht von fünf Wirtschaftssektoren, namentlich der Industrie, dem Großhandel, dem Einzelhandel, dem Handwerk und der Dienstleistungsbranche. Die Industrie ist im direkten Vergleich der Sektoren mit Abstand die Branche mit dem höchsten Jahresgehalt für GmbH-Chefs, sie verdienen als Mittelwert 144.000 Euro und 37.810 Euro Tantieme. In der Branche selbst sind Chemie- und Pharma-Chefs die Bestverdienenden, der Median-Wert liegt hier bei satten 178.690 Euro Jahreseinkommen und 60.790 Euro Tantieme. Auf die Topverdiener im Industriesektor folgt der Dienstleistungssektor mit den zweitbesten Gehältern in der Chefetage. Im Dienstleistungssektor liegt der Median-Wert insgesamt bei 119.865 Euro Jahresgehalt und 22.500 Euro Tantieme, am besten verdienen in dieser Branche die Chefs von Finanz- und Versicherungsunternehmen mit einem mittleren Jahreseinkommen von 154.000 Euro und 26.300 Euro Bonus.

Auf die beiden Spitzenverdiener-Sektoren folgt die Großhandel-Branche, hier verdient der Chef im Schnitt 126.679 Euro und bekommt 25.975 Euro Tantieme ausbezahlt. Im Großhandel schneiden Büro- und EDV-Chefs mit einem jährlichen Median-Einkommen von 142.800 Euro zuzüglich einer Tantieme von 34.005 Euro am besten im brancheninternen Gehaltsvergleich ab. Nach der Großhandel-Branche kommt die Einzelhandel-Branche mit einem Median-Wert von 111.900 Euro Jahresgehalt und 22.113 Euro Tantieme. Im Einzelhandelsektor verdienen Lebensmittel- und Reformhaus-Chefs am meisten, sie erhalten als Mittelwert 137.800 Euro pro Jahr und zusätzlich 27.565 Euro Bonusgeld.

Als Schlusslicht im Branchen-Gehaltsvergleich kommt der Handwerksektor. Ein Chef in dieser Branche verdient durchschnittlich 106.700 Euro und 18.700 Euro Tantieme. Am besten verdienen hier Chefs des Gesundheitswesens mit einem mittleren Gehalt von 137.035 Euro und 18.453 Euro Tantieme.

Das Profil eines deutschen Chefs

Bei der BBE-Analyse wurden nicht nur die Gehälter analysiert, sondern auch eines der Statussymbole schlechthin: der Dienstwagen. Über 80 Prozent der weiblichen und männlichen Chefs sind in Besitz eines Dienstwagens. Männer fahren Dienstautos mit einem Median-Wert von rund 70.000 Euro, Frauen lassen es etwas preiswerter angehen und dementsprechend kosten ihre Dienstfahrzeuge rund 60.000 Euro. Am häufigsten wird der Audi A6, BMW-Fahrzeuge der Reihen 5 und X und die Mercedes-E-Klasse als Dienstwagen verwendet.

Ein klassischer deutscher GmbH-Chef ist laut dem Handelsblatt außerdem männlich, 52 Jahre alt, hat 42 Angestellte unter sich und arbeitet 48 Stunden die Woche.

