In diesen Branchen bekommt man das niedrigste Gehalt

In welchen Berufsgruppen erhalten die Deutschen das geringste Gehalt? Das wollte Gehalt.de herausfinden und hat auf der Basis von gesammelten Einkommensdaten eine Liste mit Berufen zusammengestellt, in denen Angestellte am wenigsten verdienen.

Redaktion finanzen.net



Platz 6: Das Ranking Auf der Basis von gesammelten Einkommensdaten hat die Jobbörse Gehalt.de ermittelt, in welchen Branchen Arbeitnehmer wie viel verdienen und die Daten im "Gehaltsatlas 2021" veröffentlicht. Im Folgenden sind die fünf Branchen aufgeführt, in denen Mitarbeiter das geringste Gehalt erhalten - Angaben in Medianeinkommen; Stand ist der 25. Januar 2021. Quelle: Gehalt.de, Bild: el lobo / Shutterstock.com

Bildquellen: Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com