Was Weihnachtsbäume in diesem Jahr kosten

Für viele Deutsche ist der Weihnachtsbaum ein fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Laut ndr werden jedes Jahr 24 Millionen Tannenbäume bundesweit verkauft und zur Festdekoration im Wohnzimmer, auf dem Balkon oder im Garten aufgestellt. Besonders beliebt sind dabei Nordmanntannen, Blaufichten und Edeltannen. Wo sich die Deutschen ihren Weihnachtsbaum kaufen, ist unterschiedlich - die Preise auch.

Preise in 2019 stabil

Trotz der Bedenken um die Wetter- und Dürreschäden im Sommer dieses Jahres, sind die Verfügbarkeit und Preise für Tannenbäume in diesem Jahr stabil geblieben. Dies verlautete der Verband Natürlicher Weihnachtsbaum bereits im Oktober in einer Pressemitteilung. Abhängig von Qualität und Sorte liegt der durchschnittliche Preis für einen natürlichen Weihnachtsbaum wie zum Beispiel für eine Nordmanntanne in diesem Jahr zwischen 18 und 23 Euro pro Meter und damit "nur knapp über dem Vorjahresniveau". Blaufichten finden sich mit Preisen zwischen zehn und 16 Euro in der zweiten Preisklasse. Fichten mit sechs bis zehn Euro sind damit die günstigste Weihnachtsbaumsorte.

Wo kaufen die Deutschen ihre Weihnachtsbäume?

Nahezu 90 Prozent der Weihnachtsbäume werden in Deutschland angepflanzt - vorwiegend in Regionen um Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Der restliche Anteil, der überwiegend aus mindestens vier Meter hohen Bäumen besteht, stammt aus Dänemark. Als Bürger hat man dabei die Wahl, den optimalen Baum entweder bei einem Forstwirt oder in einem Baumarkt zu kaufen. Zunehmend bieten auch Online-Shops geschmückte oder ungeschmückte Bäume zum Verkauf an. Am besten ist es, man legt sich einen Weihnachtsbaum vom Forstwirt zu, denn diese schlagen die Bäume erst knapp zwei bis drei Wochen vor dem Fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pasko Maksim / Shutterstock.com