Das Dienstrad-Leasing über den Arbeitgeber erfreut sich wachsender Beliebtheit. Doch die damit verbundene Entgeltumwandlung hat Auswirkungen auf die gesetzliche Rente, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Die Umwandlung eines Teils des Bruttogehalts kann langfristige Folgen für die Altersvorsorge haben.

Funktionsweise des JobRad-Leasings

Beim JobRad-Leasing least der Arbeitgeber ein Fahrrad und überlässt es dem Arbeitnehmer zur Nutzung. Die Leasingraten werden in vielen Fällen direkt aus dem Bruttogehalt finanziert. Dieser Vorgang wird als Entgeltumwandlung bezeichnet, da das Gehalt vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben für das Leasing genutzt wird. Dadurch sinkt das sozialversicherungspflichtige Einkommen, was zu finanziellen Vorteilen im laufenden Arbeitsverhältnis führt, gleichzeitig aber die Beitragszahlungen zur Rentenversicherung reduziert.

Auswirkungen auf die Rentenansprüche

Durch die Entgeltumwandlung verringert sich das Einkommen, das der Berechnung der Rentenversicherungsbeiträge zugrunde liegt. In der Folge sinken die eingezahlten Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, was zu einer niedrigeren Altersrente führt. Besonders betroffen sind Arbeitnehmer mit einem Einkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze, da hier jeder Euro weniger direkt zu einer reduzierten Rentenleistung führt.

Auswirkungen auf weitere Sozialleistungen

Neben der Altersrente können auch andere Sozialleistungen durch eine Entgeltumwandlung beeinflusst werden. Die Höhe des Arbeitslosengeldes richtet sich nach dem letzten sozialversicherungspflichtigen Einkommen. Ein reduziertes Bruttogehalt führt hier zu niedrigeren Ansprüchen. Das Elterngeld wird auf Basis des durchschnittlichen Nettoeinkommens der letzten zwölf Monate berechnet. Eine Minderung des steuer- und sozialversicherungspflichtigen Einkommens kann daher auch hier zu geringeren Leistungen führen. Ebenso hängt das Krankengeld von der Höhe des sozialversicherungspflichtigen Entgelts ab, wodurch sich im Krankheitsfall finanzielle Nachteile ergeben können.

