Platz 6: New York University

Die New York University erreicht mit jährlichen Studiengebühren von 65.860 US-Dollar den sechsten Platz im Gebührenranking. Die Universität wurde 1861 gegründet und befindet sich ebenfalls in New York City. Im Forbes-Ranking der besten amerikanischen Hochschulen belegt die NYU den 60. Platz.

Quelle: worldscholarshub, Forbes, Bild: littlenySTOCK / Shutterstock.com