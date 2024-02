Erfolgreicher Berufseinstieg

Vorstellungsgespräche sind Teil des Bewerbungsprozesses und dienen sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern zum Kennenlernen des Gegenübers. Neben den fachlichen Qualifikationen wird auch ein Eindruck der Persönlichkeitseigenschaften des Bewerbers erhoben. Doch welche Eigenschaften werden als positiv wahrgenommen?

Fachliche Qualifikation

Die wohl bekannteste Eignung, die in einem Bewerbungsgespräch abgefragt wird, ist die Fachkompetenz beziehungsweise fachliche Qualifikation. Es wird überprüft, ob die Angaben, die auf dem Papier zu sehen waren, auch in der Interaktion zur Geltung kommen. Es ist also gern gesehen, wenn fachliche Aspekte im Detail angesprochen werden. Aktuelle Themen und Trends der jeweiligen Branche, aber auch Erfolge und Erfahrungen der Vergangenheit können passende Themen sein und zeigen das persönliche Interesse für den Arbeitsbereich.

Arbeiten im Team

Das Arbeiten im Team verlangt zunächst einmal Teamfähigkeit, dabei ist es unerheblich, ob man mit Kollegen in einem Team arbeitet oder abteilungsübergreifende Projekte angeht. Vorteilhaft können hier Praxisbeispiele für Teamarbeit aus der bisherigen Berufspraxis oder einem privaten Hobby sein, dies sollte sich jedoch bestenfalls mit den Bewerbungsunterlagen decken. Es kann außerdem hilfreich sein, einen optimalen Umgang mit Kollegen zu beschreiben, den man sich selbst wünscht.

Doch zur Arbeit im Team gehören auch andere Aspekte, beispielsweise Kompromissbereitschaft. Denn auch in Situationen, in denen eine Übereinstimmung mit der eigenen Meinung nicht möglich ist, sollte ein alternativer Ansatz offen empfangen, neutral diskutiert oder sogar neu entworfen werden können. Nur durch Kompromissbereitschaft ist eine angenehme Zusammenarbeit langfristig möglich. Auch hier können Praxisbeispiele aus der bisherigen Berufspraxis angeführt werden.

Ebenfalls relevant für eine erfolgreiche Teamarbeit ist Aufgeschlossenheit. Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Menschen, neuen Methoden oder Lösungswegen zeugt von Offenheit sowie Interesse und sorgt für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Wichtig sind hier nicht nur ein freundlicher und respektvoller Umgang oder eine offene Kommunikation, sondern auch eine interessierte sowie zugewandte Körperhaltung. Aufgeschlossenheit zählt außerdem zu den von Unternehmen gern gesehenen Soft Skills.

Eigenständiges Arbeiten

Zu einem eigenständigen Arbeiten zählt das Erkennen und Erledigen anstehender Arbeiten, es muss also nicht darauf hingewiesen werden. Ein selbstständiger Mitarbeiter ist eine Bereicherung für das Unternehmen, da so Aufgaben delegiert werden können und keine zusätzlichen Ressourcen benötigen.

Ebenfalls zum eigenständigen Arbeiten gehört die Verantwortungsbereitschaft. Werden Aufgaben auf eigene Faust übernommen, muss auch für diese eingestanden werden. Diese Verantwortung wird neben Führungskräften auch von Fachkräften erwartet, beispielsweise bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Hier kann von eigenen Erfahrungen mit aktiver Verantwortungsübernahme berichtet werden.

Auch Lernbereitschaft und Zielstrebigkeit sprechen für eigenständiges Arbeiten. Die Lernbereitschaft zeugt dabei vor allem von einem Interesse an persönlicher Weiterbildung sowie Motivation. Der Ausbau persönlicher oder fachlicher Kompetenzen spricht das Unternehmen an, da sie von einer Qualifikationssteigerung der Mitarbeiter ebenfalls profitieren. Höher qualifizierte Mitarbeiter können mehr Aufgaben eigenständig bewältigen. Aber auch die Zielstrebigkeit führt letztendlich zu eigenständigem Arbeiten, da ein zielstrebiger Mitarbeiter seine Aufgaben nicht aus den Augen verliert, sondern motiviert und fokussiert bleibt.

Eigene Themen

Grundsätzlich sollten alle Themen, die einem persönlich wichtig sind, angesprochen werden. Schließlich dient das Vorstellungsgespräch auch dem Arbeitnehmer. Aber auch zusätzliche Vorteile, die nicht explizit abverlangt werden, können Erwähnung finden. Ist man zum Beispiel sehr flexibel bezüglich des Standorts, ist vielleicht sogar bereit umzuziehen, so kann dies ebenfalls angesprochen werden.

Prinzipiell sollte sich jedoch authentisch gezeigt werden, um ein ehrliches Bild zu zeichnen. Vor allem aber ist eine individuelle Vorbereitung grundlegend für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch, da jeder Beruf, jede Branche und jede Hierarchieebene andere Anforderungen, Eigenschaften und Kompetenzen abverlangen.

Redaktion finanzen.net