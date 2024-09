Erneuerbare Energien

Mithilfe von Solarzellen kann Licht als Energiequelle genutzt werden. Insbesondere transparente Solarzellen bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Forschenden ist es gelungen, ebendiese effizienter zu gestalten und somit den Weg für eine flächendeckende Nutzung zu ebnen.

Entwicklung transparenter Solarzellen

Solarzellen bieten eine Möglichkeit zur nachhaltigen Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen. Um das Potenzial der Solarkraft besser nutzen zu können, arbeiten Forschende weltweit an innovativen Konzepten und der Weiterentwicklung herkömmlicher Solarzellen. Wissenschaftlern der Uppsala Universität in Schweden und der École Polytechnique Fédérale de Lausanne in der Schweiz ist es gelungen, einen Grundstein für die weitere Entwicklung spezieller transparenter Solarzellen zu legen. Die Erfindung der sogenannten farbstoffsensibilisierten Solarzellen ist nicht gänzlich neu, so wird bereits seit den 1990er Jahren auf diesem Gebiet geforscht. Die jüngsten Forschungsergebnisse sind insofern bemerkenswert, weil sie zu einer beträchtlich höheren Effizienz transparenter Solarzellen führen können.

Neuartige Anordnung von Farbstoffmolekülen

In einem wissenschaftlichen Artikel, welcher im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde, beschreiben die Wissenschaftler die Wirkungsweise ihrer Innovation und die daraus resultierenden Ergebnisse. Der höhere Wirkungsgrad der Zellen werde durch eine innovative Anordnung von Farbstoffmolekülen auf der Oberfläche ebendieser erreicht. Dadurch werde eine Nutzung des vollen Spektrums des sichtbaren Lichts ermöglicht. Resultierend daraus könne eine Leistungsumwandlungseffizienz von 15,2 Prozent realisiert und diese mehr als 500 Stunden gehalten werden. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen sind kostengünstig, aber bisher weitaus weniger effizient als konventionelle Solarzellen. Die nun vorliegenden Erkenntnisse könnten dies ändern.

Potenzial transparenter Solarzellen

Die Anwendungsmöglichkeiten transparenter Solarzellen sind ebenso vielfältig wie vielversprechend. Durch die besonderen Eigenschaften der farbstoffsensibilisierten Solarzellen bietet sich eine Vielzahl zusätzlicher Verwendungszwecke. So könnte die neuartige Technologie beispielsweise in Fenstern, Glasfassaden oder Gewächshäusern verwendet werden, um Strom zu erzeugen. Leistungsstarke und durchsichtige Solarzellen könnten ebenso elektronische Geräte mit einem geringen Stromverbrauch mit Energie versorgen und herkömmliche Batterien oder Akkus ersetzen. Im Falle einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Prinzips wäre beispielsweise eine Stromversorgung von Smartphones über ein mit farbstoffsensibilisierten Solarzellen ausgestattetes Display denkbar, berichtet der Independent.

N. Lorenz / Redaktion finanzen.net