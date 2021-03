TikTok-Mutter ByteDance übernimmt Games-Studio Moonton in Milliardendeal

Das bisherige Erfolgsprodukt des chinesischen Internet-Technologieunternehmens ByteDance ist die populäre Videoclip-App TikTok, welche Millionen von Nutzerinnen und Nutzer vereint. Um diese Besucherströme nun weiter zu monetarisieren, ist das Unternehmen nach Angaben von t3n auf der Suche nach neuen lukrativen Märkten, die es im Gaming-Bereich gefunden haben soll.

Expansion in die Videospielbranche

Um den Vorstoß in den neuen Geschäftsbereich der Videospiele voranzutreiben, hat ByteDance laut t3n schon im November des vergangenen Jahres einen eigenen Ableger namens Nuverse angekündigt. Mittlerweile folgte die Schaffung einer entsprechenden Website, auf der die veröffentlichten Spiele und Bestreben des Unternehmens präsentiert werden. Der Anspruch von Nuverse ist es demnach, "den Spielern weltweit erstklassige Videospiele anzubieten, eine globale Gemeinschaft aufzubauen sowie unterhaltsame und inspirierende Erfahrungen zu liefern". Wie ernst es Bytedance bei seinem Vorhaben sei, könne man t3n zufolge an dessen Personaleinsatz in der Gaming-Sparte sehen. Während es im Jahr 2020 noch etwa 1.000 Mitarbeiter waren, soll die Anzahl in 2021 bereits auf rund 3.000 Angestellte angestiegen sein. Außerdem habe es seit 2018 mindestens elf Übernahmen kleinerer Gaming-Unternehmen gegeben. Der jüngste Firmenkauf dürfte damit wohl alle bisherigen Akquisitionen in den Schatten stellen.

Rund vier Milliarden US-Dollar soll Übernahme von Moonton gekostet haben

Der neueste Coup von ByteDance bei seiner Expansion in die Videospielbranche ist der Kauf des Unternehmens Moonton. Beide Parteien sollen laut der Internetseite "IT Times" zwar Stillschweigen über den Preis vereinbart haben, dennoch kursieren Gerüchte über einen Deal in Höhe von vier Milliarden US-Dollar. Damit macht ByteDance dem Platzhirsch Tencent Konkurrenz, welcher laut Informationen von "Der Standard" ebenfalls um Moonton mitgeboten haben soll. Ein besonders beliebtes Spiel von Moonton sei nämlich das Multiplayer-Online-Battle-Arena(MOBA)-Game "Mobile Legends". Mit diesem neuen Produkt im Portfolio könne es ByteDance künftig auch mit den Spielen "Honor of Kings" und "League of Legends" von Tencent aufnehmen.

"Durch die teamübergreifende Zusammenarbeit und die Erkenntnisse aus dem eigenen rasanten Wachstum bietet Moonton die notwendige strategische Unterstützung, um Nuverses globales Spieleangebot zu beschleunigen", zitiert Der Standard ByteDance in einem Artikel.

Milliardendeal von Moonton setzt aggressive Strategie von ByteDance fort

Der milliardenschwere Deal um den Spieleentwickler Moonton passt in die bisher verfolgte aggressive Wachstumsstrategie von ByteDance. Wie die Financial Times berichtet, habe ByteDance Tencent nicht nur bei der jüngsten Übernahme überboten, sondern sei in der Vergangenheit auch bereits mit höheren Gehältern direkt an die Mitarbeiter der Konkurrenz herangetreten. Diese rabiate Vorgehensweise erklärt Liao Xuhua, Analyst für die Online-Unterhaltungsbranche bei Analysys, gegenüber der Financial Times mit der einmaligen Chance von ByteDance, in der Gaming-Branche Fuß zu fassen: "Dies werden die wichtigsten ein bis zwei Jahre von Bytedance sein, um über das Ergebnis ihrer Spielstrategie zu entscheiden. Wenn sie es jetzt nicht schaffen, werden sie es nie tun". Für ByteDance steht damit einiges auf dem Spiel, was die Bemühungen des Unternehmens nur umso größer macht.

