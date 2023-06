Vielschichtiger Ansatz: Amazons Schlacht gegen KI-generierte Fake-Bewertungen

Aktien in diesem Artikel Amazon 115,98 EUR

In den letzten Jahren hat sich der Online-Handel zu einer treibenden Kraft im globalen Handel entwickelt. Eines der größten Unternehmen in dieser Branche ist Amazon , dessen Plattform von Millionen von Kunden genutzt wird, um Produkte zu kaufen und zu bewerten. Kundenbewertungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Kaufentscheidung der Verbraucher, da sie Vertrauen in die Qualität und Zuverlässigkeit von Produkten schaffen. Leider ist das System der Kundenbewertungen auf Amazon auch anfällig für Manipulationen durch gefälschte Bewertungen, die von Künstlicher Intelligenz (KI) generiert werden. Amazon steht vor der Herausforderung, diese Flut von Fake-Bewertungen zu bekämpfen, um das Vertrauen der Kunden in das Bewertungssystem zu erhalten.

Fake-Bewertungen und ihre Auswirkungen

Gefälschte Bewertungen sind nicht nur irreführend für die Verbraucher, sondern können auch wettbewerbsverzerrend wirken, indem sie die Verkaufszahlen und das Ranking von Produkten auf der Plattform beeinflussen. Verkäufer, die solche gefälschten Bewertungen nutzen, verschaffen sich einen unfairen Vorteil gegenüber ehrlichen Verkäufern und können den Ruf von Amazon als vertrauenswürdigen Marktplatz beschädigen.

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Generierung von Fake-Bewertungen hat das Problem noch verschärft. KI-generierte Fake-Bewertungen sind oft schwieriger zu erkennen, da sie menschenähnliche Schreibstile und authentisch wirkende Inhalte verwenden. So können sie Kunden in die Irre führen und das Vertrauen in das Bewertungssystem schwächen. Allerdings nehmen es die Verantwortlichen für die KI-generierten Falschbewertungen inzwischen nicht mehr so genau und entfernen nicht einmal mehr die initialen KI-Wörter, was zu skurrilen Bewertungen führt, wie t3n in einem Artikel erwähnt. Das Ergebnis sind Bewertungen, die nicht einmal mehr glaubwürdig wirken.

CNBC berichtet, dass zahlreiche gefälschte Bewertungen offenbar von Teilnehmenden des "Amazon Vine"-Programms stammen. In diesem Programm können ausgewählte Amazon-Kunden ihre Meinung zu neuen und zur Erprobung bereitgestellten Produkten abgeben. Amazon bietet Vine-Mitgliedern kostenlose Produktproben an, die von den Anbietern für das Programm bereitgestellt werden. Laut Amazon erfolgt die Auswahl der Vine-Mitglieder basierend auf ihrem Ruf innerhalb der Amazon-Community und ihren präzisen sowie hilfreichen Bewertungen. Es scheint jedoch, dass sich einige dieser Mitglieder mithilfe von ChatGPT und ähnlichen Technologien den Prozess der Bewertungserstellung erheblich vereinfachen.

So geht Amazon dagegen vor

Amazon hat in Europa einen ersten Schritt unternommen, um gegen die Flut von Fake-Bewertungen vorzugehen. Der Online-Marktplatz hat bereits eine Klage eingereicht, die sich gegen die Ersteller und Verbreiter von gefälschten Rezensionen richtet. Bereits im Oktober letzten Jahres hat Amazon Klage gegen mehr als 11.000 Webseiten und Nutzer eingereicht, die für die Erstellung und Verbreitung gefälschter Bewertungen verantwortlich sind. Die Klage zielt darauf ab, die Betreiber der betreffenden Webseiten und die Nutzer, die für die gefälschten Bewertungen verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen.

Amazon verwendet zudem fortschrittliche KI und maschinelle Lernsysteme, um gefälschte Bewertungen effektiv zu identifizieren und aus dem Bewertungspool zu entfernen. Die Algorithmen analysieren die Textmuster, Schreibstile, Bewertungshäufigkeiten und andere relevante Metriken, um Anomalien zu erkennen, die auf KI-generierte oder anderweitig betrügerische Bewertungen hindeuten könnten. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an neue Betrugsmuster werden diese Systeme immer besser darin, falsche Bewertungen aufzuspüren und zu eliminieren. Zusätzlich zur automatisierten KI-Analyse hat Amazon ein spezialisiertes Team von 10.000 Mitarbeitern, die sich auf die manuelle Überprüfung verdächtiger Bewertungen konzentrieren, wie winfuture in einem Online-Artikel berichtet. Diese Experten nutzen ihr Fachwissen und ihre Erfahrung, um mögliche Fälschungen zu identifizieren, die von den automatisierten Systemen möglicherweise übersehen wurden.

Amazon hat außerdem strenge Richtlinien für Kundenbewertungen entwickelt, um die Integrität des Bewertungssystems zu erhalten. Verkäufer, die versuchen, das System zu manipulieren oder gefälschte Bewertungen zu erstellen, verstoßen gegen diese Richtlinien und müssen mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Die Strafen können von der Sperrung des Verkäuferkontos, dem Verlust von Verkaufsprivilegien bis hin zu rechtlichen Schritten und Geldstrafen reichen. Diese strengen Maßnahmen sollen abschreckend wirken und potenzielle Betrüger davon abhalten, Fake-Bewertungen zu erstellen oder in Auftrag zu geben.

Redaktion finanzen.net

