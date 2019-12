Google sucht nachhaltige Startups für neues Accelerator-Programm

Verkündung auf dem Web Summit 2019

Googles Nachhaltigkeits-Chefin Kate Brandt hat auf dem Web Summit 2019 in Lissabon erstmals das neue Förderprogramm vorgestellt, mit dem besonders soziale und nachhaltige Unternehmenskonzepte gefördert werden sollen. In diese Kategorie fallen beispielsweise junge Unternehmen, die sich die Armutsbekämpfung zur Aufgabe gemacht haben. Insgesamt sucht Google zum Start des Programms acht bis zehn Startups aus Europa, Afrika und dem Mittleren Osten.

Das neue Accelerator-Programm

Für den Start des Programms ist Google nun auf der Suche nach geeigneten Bewerbern. Gründer, die sich mit einem der UN-Zielbereiche für nachhaltige Entwicklung beschäftigen, wie etwa Gesundheit, Themen sozialer Gerechtigkeit oder der Klimakrise, können sich für den Startup-Accelerator bewerben. Bis zu zehn Startups sollen zu Beginn unterstützt werden und das Bewerbungsverfahren soll bereits in Kürze beginnen. Das Programm selbst soll zu Beginn des kommenden Jahres starten und im Laufe des Jahres dann noch einmal um weitere Startups aufgestockt werden. Google investiert für das Programm nicht selbst, sondern will Kontakte zu Investoren herstellen und gewährt den jungen Unternehmen Zugang zu seinen Ingenieuren.

Google in der Kritik

Die Ankündigung des neuen Förderprogramms scheint eine Reaktion Googles auf Kritik an der Unternehmenspolitik zu sein. CNBC berichtete, dass 1.137 Google-Mitarbeiter eine Petition unterzeichneten, mit der Forderung an das Unternehmen, einige Bedingungen zum Thema Nachhaltigkeit zu erfüllen. Die Kritik dahinter betrifft insbesondere Googles Zusammenarbeit und Finanzierung von Partnern, wie "klimaschädlichen Think Tanks". Die Mitarbeiter verlangen von Google, sich von solchen Partnerschaften zu distanzieren und stattdessen Nachhaltigkeit und soziales Engagement zu fördern. Mit dem neuen Startup-Accelerator kommt das Unternehmen nun ein Stück weit den Forderungen nach und in einem Blogbeitrag des Unternehmens heißt es: "Technologie kann dazu beitragen, einige der größten Herausforderungen der Welt zu bewältigen, von der Befähigung anderer zur Nutzung von KI zur Bewältigung sozialer Herausforderungen bis hin zur Festlegung ehrgeiziger und langfristiger Ziele für die Nachhaltigkeit der Umwelt. Wenn Unternehmen und Investoren mit Regierungen, gemeinnützigen Organisationen, Gemeinschaften und Einzelpersonen zusammenarbeiten, können wir echte Fortschritte erzielen". Das neue Förderprogramm soll laut Blog-Post aber auch Arbeiten zum Thema Armut, Frieden und Gerechtigkeit umfassen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Naypong / Shutterstock.com