Diese Farben vermindern den Wiederverkaufswert von Autos

Bestimmte Farben senken den Wiederverkaufswert enorm

Bis zu rund 27 Prozent niedriger ist der Wiederverkaufswert bunter Autos im Vergleich zum Durchschnitt - das haben TNS Infratest und die Gebrauchtwagen-Plattform mobile.de in einer gemeinsamen Studie herausgefunden, wie t-online berichtet. Die Farbe des Fahrzeugs spielt also scheinbar eine große Rolle beim Autokauf.

Das bestätigt auch Andreas Geilenbrügge, Leiter der Fahrzeugbewertung Schwacke, gegenüber mobile.de: "Es gibt tatsächlich Ausstattungselemente, in der Regel spezielle Individualisierungen und allen voran spezielle Farben und Polster, die den Wiederverkauf erheblich behindern."

Lila Autos haben in der Studie den niedrigsten Wiederverkaufswert

Für die Studie wurden nach Angaben von t-online die Verkaufspreise aller Fahrzeuge auf mobile.de verglichen. Der Durchschnittspreis habe bei 21.908 Euro gelegen.

Am teuersten waren gelbe Autos. Diese kosteten im Schnitt 24.813 Euro und lagen somit 13,3 Prozent über dem Durchschnitt aller Autos. Dies könnte damit zu erklären sein, dass oft besonders schicke Autos in Gelb gekauft werden. Für die anderen Farben wurden folgende Durchschnittspreise und die damit einhergehende Abweichung vom allgemeinen Durchschnittspreis ermittelt.

Lila: 15.948 Euro (-27,2 Prozent)

Silber: 16.425 Euro (-25,0 Prozent)

Gold: 16.847 Euro (-23,1 Prozent)

Rot: 19.387 Euro (-11,5 Prozent)

Blau: 19.754 Euro (-9,8 Prozent)

Grün: 21.628 Euro (-1,3 Prozent)

Teurer als der Durchschnitt waren:

Orange: 23.092 Euro (+5,4 Prozent)

Weiß: 23.209 Euro (+5,9 Prozent)

Schwarz: 23.991 Euro (+9,5 Prozent)

Grau: 24.036 Euro (+9,7 Prozent)

Andersfarbige Autos lagen im Schnitt bei 17.037 Euro und damit 22,2 Prozent unter dem allgemeinen Durchschnittspreis.

Graue und schwarze Autos wurden im Portal am häufigsten angeklickt

Es zeichnet sich also ab, dass neutrale Farben hoch im Trend sind. Natürlich darf nicht vernachlässigt werden, dass Firmenwagen oft schwarz oder grau sind und in der Regel schneller wieder verkauft werden als Omas alte Klapperkiste, mit der nun der Enkel die Straßen unsicher macht - und damit zum Zeitpunkt des Wiederverkaufs oft noch vergleichsweise wertvoll sind. Zudem könnten weitere Faktoren den Wert der Fahrzeuge beeinflussen, die in der Studie und bei t-online nicht angeführt werden. Tatsächlich haben mobile.de und TNS Infratest laut t-online aber auch festgestellt, dass die inserierten grauen und schwarzen Fahrzeuge am häufigsten angeklickt wurden und somit beim Wiederverkauf am besten ankommen. Die genauen Zahlen sollten dennoch mit Vorsicht betrachtet werden, bieten aber einen Anhaltspunkt dafür, welche Farben tendenziell am besten ankommen.

Nicht nur beim Kauf von Neuwagen sollte man also auf die Wahl der richtigen Farbe achten. Auch, wer einen Gebrauchtwagen kauft, kann sich das Wissen um den Einfluss der Farbe auf den Fahrzeugwert zunutze machen und gezielt nach ungewöhnlichen Farben suchen, um niedrigere Preise zu finden.

