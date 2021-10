Gut für Umwelt und Geldbeutel: Diese Dinge sollte man nicht neu kaufen

Warum es häufig besser ist Gebrauchtwaren zu kaufen

Produkte Second Hand zu kaufen hat mehr als nur einen Vorteil. Nicht nur wird dadurch der Geldbeutel geschont, sondern auch die Umwelt. Wer häufiger gebrauchte Produkte kauft, trägt wesentlich dazu bei, dass die Müllbelastung der Welt verringert wird und wichtige Ressourcen gespart werden können. Viele Produkte sind auch Second Hand noch mehr als brauchbar. Dabei gibt es sogar Dinge bei denen es ratsam ist, diese nur gebraucht zu kaufen.

Häuser, Autos und Elektronik

Häuser sind eine sehr große und kostspielige Anschaffung. Wer also ein Haus kaufen will und dabei etwas weniger ausgeben will, sollte auf jeden Fall in Erwägung ziehen ein "gebrauchtes" Haus zu kaufen. Neubauten können, so das Magazin realsimple, bis zu 20 Prozent teurer sein als solche, die schon länger bestehen. Auch bei der Einrichtung von Häusern kann mit gebrauchten Möbeln einiges gespart werden. Nach Aussagen von dem Magazin Ajouré sind gebrauchte Möbel häufig sogar qualitativ hochwertiger als preiswerte Stücke vom Möbeldiscounter.

Auch beim Autokauf lohnt es sich auf gebrauchte Modelle zurückzugreifen. Viele Autos sind auch im gebrauchten Zustand noch zuverlässig und leistungsstark, weswegen sich ein Gebrauchtwagen auf jeden Fall als profitabel herausstellt. Schon im ersten Jahr verliert ein neues Auto etwa 20 bis 30 Prozent an Wert. So lohnt es sich schon, im Gegensatz zu einem Neuwagen, einen Jahreswagen zu kaufen.

Ähnlich wie Autos verlieren auch elektronische Geräte im ersten Jahr rapide an Wert. Nach einem Beispiel von realsimple verlieren Handys in ihrem ersten Gebrauchsjahr zwischen 38 und 76 Prozent an Wert. Demnach ist es wie bei Autos auch bei Elektronik lohnenswert nicht immer das neuste Modell zu kaufen. Bis zu 50 Prozent des Neupreises können bei dem Kauf eines gebrauchten Elektronikgerätes in gutem Zustand gespart werden.

Bücher, Musikinstrumente und Videospiele

Wer gerne und viel liest sollte auch in Erwägung ziehen Bücher gebraucht zu kaufen. Auf Portalen wie rebuy und medimops findet man verschiedenste Bücher, darunter auch aktuelle Bestseller, zu einem moderaten Preis. Wer gerne mal einen Flohmarkt besucht kann dort auch auf alte Klassiker zu Schnäppchenpreisen stoßen.

Auch beim Kauf von gebrauchten Musikinstrumenten kann man einiges an Geld sparen. Vor allem wer gerade erst anfängt ein Instrument zu lernen und sich noch nicht sicher ist kann einfach in ein gebrauchtes Musikinstrument investieren. Auf Plattformen wie eBay lassen sich häufig hochwertige gebrauchte Musikinstrumente finden.

Wer sich statt mit dem musizieren oder lesen lieber mit Videospielen die Zeit vertreibt, kann auch hier mit gebrauchten Produkten Geld sparen. Vor allem wenn ein Spiel gerade neu erschienen ist, lohnt es sich ein wenig abzuwarten. Denn viele Gamer spielen das langersehnte Spiel schnell durch und verkaufen es dann zu günstigeren Preisen. So kann man zwischen 20 und 50 Prozent beim Spielekauf sparen, so das Magazin Ajouré.

Schmuck, Kindersachen und Brautkleider

Wie realsimple festhält, ist der Schmuckmarkt eine Milliarden-Industrie. Doch auch hier kann eine Menge gespart werden, wenn man gebrauchte Ware kauft. In Pfandleihhäusern oder auf seriösen Internetplattformen wie eBay lassen sich schöne Schmuckstücke zu erschwinglichen Preisen finden.

Bedenkt man wie schnell Kinder aus ihren Sachen herauswachsen oder wie schnell altes Spielzeug uninteressant für sie werden kann, lohnt es sich auch bei Kindersachen auf gebrauchte Produkte zurückzugreifen. Gerade bei kleinen Kindern ist dies ratsamer als immer wieder neue Kleidung zu kaufen. Auf Plattformen wie Vinted lassen sich oft schöne und preiswerte Stücke finden.

Anders als ein Anzug lässt sich das Brautkleid nach der Hochzeit eher nicht mehr tragen. Und dabei ist der Kauf von Brautkleidern kein preiswertes Vergnügen. Wer bei der Kleiderwahl etwas Geld sparen will, kann ein gebrauchtes Brautkleid kaufen und dabei bis zu 50 Prozent sparen. Das gesparte Geld kann dann zum Beispiel weiter in die Hochzeit oder in gemeinsame Flitterwochen investiert werden.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Helder Almeida / Shutterstock.com