Diese Branche boomt bei Startups

Die Höhle der Löwen

Mittlerweile weist so gut wie jede Branche eine Vielzahl an Startups auf, doch eine boomt momentan besonders - die Beautybranche. Immer mehr junge Unternehmen, die sich im Kosmetikbereich bewegen, wagen gerade den Schritt auf den Markt. Um Kunden zu erobern, setzen sie nicht nur die klassische Werbung ein, sondern tauchen auch in TV-Shows wie "Die Höhle der Löwen" oder im boomenden Bereich des Influencer-Marketing auf. Erst vor wenigen Wochen wagte das Startup "NUI Cosmetics" den Weg in die Öffentlichkeit und stellte Marke und Konzept in der Fernsehshow vor. Und das mit großem Erfolg, denn auch Judith Williams erkannte den Trend und investierte stolze 250.000 Euro in den Newcomer. Die Investorin selbst erkannte das Potenzial der Beautybranche bereits vor Jahren und gründete ihre eigene erfolgreiche Kosmetiklinie. Nun sitzt Judith Williams als Kapitalgeberin auf einem Stuhl bei "Die Höhle der Löwen" und hilft anderen Startups, an ihren Erfolg anzuknüpfen.

Influencer-Marketing als Mittel zum Erfolg

Doch auch die Startups im Beautybereich haben längst erkannt, dass Werbung im klassischen Sinne und ein Auftritt in einer TV-Show längst nicht mehr reichen, erst recht nicht bei der Fülle an Konkurrenz, die immer weiter wächst. So ist besonders bei den jungen Unternehmen das Influencer-Marketing ein beliebtes Mittel, um für die neue Marke oder ein neues Produkt zu werben und eine große Masse zu erreichen. Denn längst haben sich die lange belächelten Influencer zu gut verdienenden Werbegesichtern mit Millionenpublikum entwickelt. Sie filmen sich und ihren Alltag und bauen dabei immer wieder Produkte ein, die sie auf diesem Weg vermarkten. So setzen viele Kosmetik-Startups, wie beispielsweise HelloBody, gitty oder Banana Beauty überwiegend auf eine Vermarktung durch die Influencer. Sie stellen ihnen die Produkte zur Verfügung oder vereinbaren eine bezahlte Kooperation.

Beauty-Startups auf Erfolgskurs

Genau diese digitale Expertise ist einer der Gründe, aus denen die jungen Marken gerade eine Erfolgswelle erfahren. Dabei ist das Vorgehen oft ähnlich, denn die meisten starten als reine Online-Unternehmen und konzentrieren sich auf die sozialen Medien um schnell und effizient eine breite Zielgruppe zu erreichen. Denn während der Online-Kosmetikhandel lange als Nachzügler im allgemeinen E-Commerce galt, zählt dieser heute zur boomenden Sparte und dies spüren auch die etablierten Beauty-Marken. Sie geraten nun in Zugzwang und bauen ebenfalls ihre Marketingstrategien aus - ganz nach dem Vorbild der Startups.

Startups made in Germany

Wie schnell man es zu großer Bekanntheit und Erfolg schafft, zeigte nicht zuletzt Jennifer Baum-Minkus mit ihrem Berliner Startup "gitti" beim Auftritt in "Die Höhle der Löwen". Der vegane und tierversuchsfreie Nagellack kommt zu einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Tierschutz von großem Interesse sind, und trifft damit genau den Nerv der Kunden. Erst vor wenigen Wochen investierten Grazia Equity und btov Partners stolze drei Millionen Euro in den Newcomer. Auch "myRapunzel" springt auf den Zug auf und bietet 100 Prozent natürliche Produkte an, die "märchenhaft schönes Haar" versprechen. Auf der Webseite verspricht das Startup, vollständig auf Tierversuche zu verzichten. Auch Berlin liefert einige erfolgreiche Beauty-Startups: Darunter die Kosmetikmarke "HelloBody", die noch ein weiteres wichtiges aktuelles Thema aufgreift. Auf der Website macht das Unternehmen deutlich, dass es sich besonders für "Selbstliebe" als Wertvorstellung einsetze und es sich zur Aufgabe gemacht habe, eine Beauty-Marke fernab von Stereotypen aufzubauen.

Ein weiteres Berliner Startup ist die Kosmetiklinie "Banana Beauty", die ausschließlich auf Influencer-Marketing setzt. Auf der Website schreibt das Unternehmen: "Alle unsere Produkte sind vegan und tierversuchsfrei - ein Anspruch, der für uns absolut selbstverständlich ist. Unsere gesamte Produktionskette ist streng nach diesen Vorschriften ausgerichtet."

