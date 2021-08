Erste staatliche Hochschule bietet eSports als Studienschwerpunkt an

Seit nunmehr fast zwei Jahren kann man an der Hochschule Mittweida für Angewandte Wissenschaften (HSMW) eSports studieren: Im Rahmen des Bachelor-Studiengangs Medienmanagement durchlaufen die Studierenden zunächst ein Grundstudium und wählen dann zwischen den Spezialisierungen Digital Media and Journalism, Media Production, eSports and Games Marketing und Media and Business.

2018 das e-Sports-Lab, 2019 ein neuer Studienschwerpunkt

Bisher gab es an keiner anderen deutschen staatlichen Hochschule die Spezialisierung eSports and Games Marketing, die von der HSMW zum Wintersemester 2019 eingeführt wurde. Ein Jahr zuvor - 2018 - war das e-Sports-Lab für Forschung und verschiedene studentische Projekte ins Leben gerufen worden, was für die Hochschule einen großen Schritt im Bereich eSports bedeutete. Das e-Sports-Lab befindet sich der Pressemitteilung der HSMW zur Eröffnung des Labs zufolge in dem Gebäude, in dem vor vielen Jahren der Deutsche Fußball-Bund gegründet wurde. Mittweida selbst liegt zwischen Leipzig und Dresden in Sachsen.

Marbach: "Die Branche braucht dringend professionelle Manager"

Die Hochschule hat sich in den vergangenen Jahren viel für das eSports-Angebot gerechtfertigt. So wird Direktor Ludwig Hilmer in der Pressemitteilung zur Eröffnung des Labs im Jahr 2018 wie folgt zitiert: "Von 665 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 wird sich der Umsatz im eSport-Sektor bis zum Jahr 2021 auf prognostizierte 1,65 Milliarden beinahe verdreifachen […] Die Angebote und Leistungen der Hochschule Mittweida sind zu 100 Prozent an der realen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft orientiert. Unser eSport-Studienangebot bündelt unsere vorhandenen Kompetenzen im Bereich der Medien, der Medieninformatik und unserer Business-Studiengänge und zielt vor allem auf die digital-wirtschaftlichen Aspekte des boomenden Sektors ab."

Und Alexander Marbach, Professor in der Fachgruppe Online und interaktives Entertainment an der Fakultät Medien der HSMW erklärt: "Die Branche braucht dringend professionelle Manager, die zusätzlich Marketing- und Games-Wissen in einer Person vereinen. Genau diese Kombination vermitteln wir in Mittweida im Medienmanagement-Studium mit der neuen Vertiefung eSports and Games Marketing."

eSports and Games Marketing ist ein praxisnaher Studienschwerpunkt

Im Rahmen des Studiums wird Wissen in Bereichen wie Spieleentwicklung- und Vermarktung und Eventmanagement sowie die Funktionsweise der gesamten Branche vermittelt. Dabei ist der medialen Präsenz der Hochschule eine praxisorientierte Arbeit zu entnehmen: So verbringen die Studierenden viel Zeit mit der Planung und Umsetzung von Events sowie im e-Sports-Lab. Auch eigene Streams stellen die Gaming-begeisterten Studierenden der HSMW auf dem YouTube-Kanal ihrer Hochschule online.

Noch gibt es keine Absolventen der Spezialisierung eSports and Games Marketing, da die Regelstudienzeit drei Jahre dauert und es das Angebot erst seit zwei Jahren gibt. In Zukunft wird sich aber zeigen, wie die Absolventen auf dem Arbeitsmarkt zurechtkommen und sich die Branche weiterentwickeln wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sezer66 / Shutterstock.com