Platz 11: Das Ranking

Der IMD Smart City Index 2024 analysiert, welche Städte in den Bereichen Infrastruktur und Technologieanwendungen am fortschrittlichsten sind und ihren Bewohnern den größten Mehrwert bieten. Er basiert auf Bewertungen von 142 Städten, die anhand verschiedener Faktoren beurteilt werden. Die Städte werden in vier Gruppen anhand ihres Human Development Index (HDI) eingeteilt. Die Bewertungen jeder Stadt erfolgen relativ zur Leistung anderer Städte derselben Gruppe. In dieser Ausgabe des Index werden weltweit 142 Städte bewertet, wobei die Wahrnehmungen von 120 Einwohnern in jeder Stadt einbezogen werden. Jede Stadt erhält innerhalb ihrer HDI-Gruppe eine Bewertungsskala (AAA bis D) basierend auf ihrer Wahrnehmung im Vergleich zu anderen Städten derselben Gruppe. Stand der Daten ist April 2024.

Quelle: IMD World Competitiveness Center, Bild: Peera_stockfoto / Shutterstock.com