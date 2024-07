Jobeinstieg

Vor dem ersten Arbeitstag in einem neuen Unternehmen sind viele Menschen nervös. Mit der richtigen Vorbereitung und ehrlichem Interesse gelingt der Start ins Unternehmen meist problemlos.

Der erste Eindruck zählt

Nach einem erfolgreichen Bewerbungsverfahren und unterschriebenem Arbeitsvertrag steht der erste Arbeitstag meist schnell vor der Tür. Um gut vorbereitet zu sein, ist es sinnvoll, den Ablauf des Tages im Vorfeld gedanklich durchzuspielen. Denn in vielen Unternehmen läuft der erste Tag ähnlich ab, so das Jobportal Stepstone. Am ersten Arbeitstag lerne man in der Regel die unternehmensinternen Abläufe, das eigene Tätigkeitsfeld und das Arbeitsumfeld kennen. Auch hier zähle der erste Eindruck, den man bei seinen Kollegen und Vorgesetzten hinterlässt.

Angemessene Kleidung und Pünktlichkeit

Um am ersten Arbeitstag einen guten Eindruck zu machen, sollte der Kleidungsstil der Branche und dem Unternehmen entsprechen. Dem Karriereportal indeed zufolge kann es hilfreich sein, sich bereits beim Vorstellungsgespräch ein Bild darüberzumachen, welcher Kleidungsstil allgemein in der Firma herrscht. Außerdem sollte man am ersten Arbeitstag unbedingt pünktlich an der neuen Arbeitsstelle eintreffen. In der Regel wird man dort von seinen Vorgesetzten oder den für die Einarbeitung zuständigen Mitarbeitern des Unternehmens begrüßt und herumgeführt. Um Engagement und Motivation zu signalisieren, sollte man stets Interesse an den neuen Kollegen und Vorgesetzten sowie an den neuen Aufgaben zeigen und Fragen stellen. Der indeed Karriere-Guide rät, insbesondere auf den nonverbalen Kommunikationsstil zu achten und bei Gesprächen stets den Augenkontakt zu suchen. Auch ein kräftiger Händedruck sowie eine feste Stimme machen einen guten Eindruck.

Kontakt knüpfen und Eigeninitiative zeigen

Um möglichst schnell Kontakt zu knüpfen, sollte man sich nicht davor scheuen, an Gesprächen teilzunehmen oder Einladungen zu einem Feierabendgetränk anzunehmen, so das Portal. Dabei gilt es, ehrliches Interesse am Gegenüber zu zeigen, ohne zu sehr auf private Themen einzugehen. Außerdem sei es laut Stepstone von Vorteil, sich die Namen der Kollegen schnell zu merken, da dies als sehr wertschätzend angesehen wird.

Bei der Arbeit ist Eigeninitiative und Engagement für den ersten Eindruck entscheidend. Sobald die Aufgabe erledigt ist, sollte man sich an Kollegen oder Vorgesetzte wenden und aktiv nach Feedback und neuen Aufgaben fragen, rät indeed. Zudem werde es gern gesehen, wenn man sich von vorneherein mit neuen Ideen und Lösungsvorschlägen einbringt.

