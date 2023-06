Studie: Trotz hoher Anschaffungskosten können E-Autos finanzielle Vorteile bieten

Fraunhofer-Institut untersucht Kosten über Gesamtlaufzeit hinweg

Eine Kostenanalyse des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung, welche vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass Elektroautos im Vergleich zu Verbrennungsmotoren einen klaren finanziellen Vorteil bieten können. Die Studie untersuchte die Lebenszykluskosten von Elektroautos und konventionellen Fahrzeugen und berücksichtigte dabei nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die Betriebskosten und die Umweltauswirkungen.

E-Auto: Höhere Anschaffungskosten, aber niedrigere Betriebskosten

Obwohl die Entscheidung für ein Elektroauto in der Regel mit deutlich höheren Anschaffungskosten einhergeht, zeigten die Ergebnisse der Studie, dass Elektroautos über die gesamte Lebensdauer betrachtet in vielen Fällen günstiger sein können als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Insbesondere in Ländern mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien, wie beispielsweise Deutschland, sind Elektroautos aufgrund der niedrigeren Stromkosten im Betrieb deutlich günstiger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.

Darüber hinaus haben Elektroautos auch den Vorteil, dass sie in der Regel wartungsärmer sind als Verbrennungsmotoren, was zu niedrigeren Betriebskosten führen kann. Zusätzlich profitieren Besitzer eines Elektroautos in Deutschland unter anderem vom Umweltbonus oder der Kfz-Steuerbefreiung. Allerdings kann der höhere Kaufpreis von Elektroautos dazu führen, dass sie trotz niedrigerer Betriebskosten immer noch teurer sind als Verbrennungsmotoren, speziell bei kleineren Fahrzeugen mit geringerer Laufleistung.

Verbraucher sollten unterschiedliche Technologien vergleichen

Insgesamt hängen die Kostenunterschiede zwischen Elektroautos und Verbrennungsmotoren von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie beispielsweise dem Strompreis, dem Kaufpreis der Fahrzeuge und den persönlichen Nutzungsgewohnheiten. Eine sorgfältige und individuelle Kostenanalyse kann jedoch dazu beitragen, die Vor- und Nachteile beider Technologien in Bezug auf die Gesamtbetriebskosten zu ermitteln.

