Kreditwürdigkeit

Viele Rentner stehen vor der Herausforderung, im Alter einen Kredit zu beantragen. Banken bewerten bei älteren Antragstellern das Risiko besonders hoch, was die Kreditaufnahme erschwert. Dennoch gibt es verschiedene Möglichkeiten für Rentner, auch im höheren Alter eine Kreditzusage zu erhalten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und die richtige Vorgehensweise gewählt wird.

Die besondere Herausforderung der Kreditaufnahme im Rentenalter

Mit dem Eintritt in den Ruhestand sinkt häufig das Einkommen, was für Banken ein erhöhtes Risiko darstellt. Rentner sind oft auf ihre Rente als einziges Einkommen angewiesen, was ihre Kreditwürdigkeit in den Augen der Kreditinstitute schwächt. Zudem spielt das Alter selbst eine zentrale Rolle bei der Einschätzung der Rückzahlungsfähigkeit, da Banken sicherstellen müssen, dass das Darlehen innerhalb der verbleibenden Lebenszeit zurückgezahlt wird. Diese Faktoren führen dazu, dass Kreditvergaben an Rentner mit strikteren Bedingungen und häufig kürzeren Laufzeiten verbunden sind, wie auch auf Vergleichsportalen wie Verivox und Capitalo beschrieben wird.

Allerdings gibt es keine gesetzliche Altersgrenze für die Kreditaufnahme in Deutschland, und viele Banken bewerten Kreditnehmer rein nach ihrer Bonität und nicht nach ihrem Alter. Wichtig ist jedoch, dass die Kreditsumme und Laufzeit so gewählt werden, dass die Rückzahlung realistisch bleibt. Viele Banken setzen beispielsweise fest, dass der Kredit bis zum Alter von 75 Jahren vollständig getilgt sein muss, weshalb die Laufzeiten oft kürzer sind, wie Verivox weiter berichtet.

Voraussetzungen für einen Rentnerkredit

Auch Rentner müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um einen Kredit zu erhalten. Zentral ist dabei ein gesichertes Einkommen, das in der Regel durch die Rente nachgewiesen wird. Banken verlangen zudem eine positive Bonitätsprüfung, oft durch eine SCHUFA-Auskunft. Wie auf Capitalo beschrieben, prüfen die Banken auch das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben, um sicherzustellen, dass der Rentner in der Lage ist, die monatlichen Raten zu tragen. Sicherheiten wie Immobilien oder Lebensversicherungen können dabei die Kreditwürdigkeit zusätzlich stärken und die Chancen auf eine Kreditzusage verbessern.

Kreditarten und Angebote für Rentner

Die am häufigsten angebotene Kreditform für Rentner ist der Ratenkredit. Dabei handelt es sich um kleinere Darlehen, die meist für Anschaffungen oder die Umschuldung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. Viele Banken bieten für Rentner spezifische Kreditprodukte mit kleineren Summen und kürzeren Laufzeiten an. Typische Kreditsummen bewegen sich dabei zwischen 3.000 und 25.000 Euro, wobei die maximale Summe oft mit dem Alter des Antragstellers sinkt, wie der Finanzvertrieb Dr. Klein in einem Online-Beitrag beschreibt. Ältere Rentner, beispielsweise über 75 Jahre, erhalten in der Regel nur noch kleinere Kreditsummen, sofern sie keine zusätzlichen Sicherheiten bieten können.

Eine weitere Möglichkeit für Rentner ist die Immobilienbeleihung, bei der die eigene Immobilie als Sicherheit für den Kredit genutzt wird, wie es weiter heißt. Diese Form der Finanzierung wird oft verwendet, wenn größere Beträge benötigt werden. Hierbei spielt der Wert der Immobilie eine wichtige Rolle, da dieser die Höhe des möglichen Kredits bestimmt. Diese Option bietet vor allem Rentnern mit Eigenheim zusätzliche finanzielle Flexibilität.

Ein P2P-Kredit stellt eine interessante Alternative dar. Diese Kredite werden von privaten Investoren über Plattformen wie Auxmoney vergeben, wobei die Bonitätsanforderungen weniger streng sind. Allerdings sind die Zinsen bei P2P-Krediten oft höher als bei herkömmlichen Bankkrediten, weshalb diese Variante nur in bestimmten Fällen ratsam ist.

Strategien zur Verbesserung der Kreditchancen

Auch wenn Rentner vor besonderen Herausforderungen bei der Kreditaufnahme stehen, gibt es mehrere Strategien, um die Chancen auf eine erfolgreiche Kreditzusage zu erhöhen. Eine Möglichkeit ist es, die Kreditsumme gering zu halten und eine kürzere Laufzeit zu wählen, da Banken dann weniger Risiko sehen. Zudem können Rentner ihre Chancen verbessern, indem sie Sicherheiten wie Immobilien oder eine Lebensversicherung anbieten, so Dr. Klein schließlich. Auch der Einbezug eines jüngeren Partners als Mitantragsteller kann die Kreditzusage erleichtern, da dies das Ausfallrisiko für die Bank reduziert.

Ein gründlicher Vergleich verschiedener Kreditangebote ist ebenfalls entscheidend, da Banken sehr unterschiedliche Konditionen anbieten. Online-Banken bieten häufig bessere Konditionen als traditionelle Filialbanken, da sie geringere Betriebskosten haben und diese Ersparnisse an ihre Kunden weitergeben können. Vergleichsportale bieten Rentnern die Möglichkeit, verschiedene Angebote zu vergleichen und so das beste Angebot zu finden.

D. Maier / Redaktion finanzen.net