Davor hatten die Deutschen 2023 am meisten Angst

Platz 10: Klimawandel

Extreme Wetterereignisse wie heftige Unwetter in Deutschland und Hitzewellen mit Überschwemmungen in Europa verstärken die Umweltängste in der deutschen Bevölkerung. Fast die Hälfte der Deutschen (47 Prozent) äußerte große Sorgen vor den Folgen des Klimawandels, was Platz zehn in der Rangliste der größten Ängste bedeutet. Die direkte Konfrontation mit den Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich schwerwiegender Wetterextreme, beeinflusst die Wahrnehmung und Sensibilität für Umweltthemen.

Quelle: R+V Versicherung, Bild: Sepp photography / Shutterstock.com