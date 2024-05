Lebensmittelskauf

Die erhöhte Inflation führt dazu, dass viele Dinge im Alltag immer teurer werden. Besonders der Gang zum Supermarkt zeigt, wie hoch die Preise gestiegen sind. Verbraucher, die zum richtigen Zeitpunkt einkaufen, können dennoch einiges an Geld sparen.

Inflation treibt Preise in die Höhe

Die Lebensmittelpreise bleiben weiterhin auf einem hohen Niveau und sind laut Statistischem Bundesamt sogar die Haupttreiber der Inflation in Deutschland. Die Teuerung betrifft nahezu alle Lebensmittelgruppen, einschließlich Grundnahrungsmittel. Vor diesem Hintergrund erscheint das Sparen wichtiger denn je. Verbraucher, die im Supermarkt Geld sparen wollen, sollten deshalb zur richtigen Tageszeit einkaufen gehen, denn gewisse Lebensmittel sind zu bestimmten Zeiten günstiger erhältlich.

Zu diesen Uhrzeiten lohnt sich der Einkauf besonders

Kurz vor Ladenschluss reduzieren viele Supermärkte die Preise für frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse oder auch Backwaren. Laut dem Nachrichtenportal echo24 können Verbraucher hier bis zu 50 Prozent des Kaufpreises sparen. Durch die Preisreduzierung wollen die Supermärkte demnach sicherstellen, dass diese Lebensmittel nicht unverkauft bleiben und verderben.

Auch bei Lebensmitteln, deren Mindesthaltbarkeitsdatum in Kürze erreicht ist, könne man mit Rabatten rechnen, erläutert Bernhard Burdick, Lebensmittelexperte der Verbraucherzentrale NRW, in einem Beitrag von RTL. Dem Lebensmittelexperten zufolge müsse man dabei nicht einmal an Qualität einbüßen, denn: "Die Produkte sind nicht abgelaufen. Nur die optimale Qualität wird bis dahin garantiert, aber bei vielen Lebensmitteln ist sie noch länger gegeben."

Verbraucher, die es am Abend nicht mehr in den Supermarkt schaffen, haben bei einigen Geschäften noch am nächsten Morgen die Chance, Backwaren, Obst und Gemüse, sowie leicht verderbliche Produkte zu günstigen Preisen zu erhalten. Häufig würden Backwaren oder Obst "vom Vortag" sogar um bis zu 70 Prozent reduziert angeboten, schreibt echo24.de.

Redaktion finanzen.net