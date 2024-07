Lebensweisheiten

Selfmade-Milliardär Mark Cuban verrät in einem Interview den wichtigsten Ratschlag seines Vaters, welcher sein Leben bis heute maßgeblich beeinflusst.

Wer ist Mark Cuban?

Mark Cuban ist ein US-amerikanischer Unternehmer. Im Jahr 1995 gründete er gemeinsam mit seinem Studienkollegen Todd Wagner das Videoportal Broadcast.com. Rund vier Jahre später verkaufte er das Portal für rund 5,7 Milliarden US-Dollar an Yahoo. Seine Begeisterung für Basketball zeichnete sich nicht nur bei Broadcast.com ab. Von der Übertragung von NBA-Spielen bis hin zum Mehrheitsinhaber der Dallas Mavericks, diesen Weg ermöglichte er sich durch den Verkauf des Videoportals. Satte 285 Millionen US-Dollar investierte er im Jahr 2000, um seinen Traum zu erfüllen, so CNBC.

Erst im Dezember 2023 verkaufte er 58 Prozent seiner Anteile an Mavericks. Rund zwei Milliarden US-Dollar habe er hierfür Forbes zufolge erhalten. Heute ist er neben seiner Leidenschaft für Basketball auch für seine Investitionsfreudigkeit bekannt. So tritt er unter anderem als Jury-Mitglied der beliebten US-Serie "Shark Tank" auf. Die ABC-Serie ermöglicht es jungen Unternehmen, eigene Produkte vorzustellen, um die Juroren zu begeistern und sich deren finanzielle Unterstützung zu sichern. In Deutschland ist das Konzept unter dem Titel "Die Höhle der Löwen" bekannt.

Zeit ist begrenzt

Mit 14 Jahren lernte Cuban eine wichtige Lektion von seinem Vater. Norton Cuban habe während der Kindheit von Mark Cuban rund 60 Stunden die Woche gearbeitet. Manchmal habe ihn sein Vater mitgenommen, um die Böden zu wischen. Doch die wahre Botschaft habe im Detail gesteckt: Er sollte lernen, dass für andere zu arbeiten immer mit Einschränkungen einhergeht.

"Ich habe diese Zeit nicht damit verbracht, um zu lernen, was mein Vater tat, sondern um zu lernen, dass sein Job keine Zukunft hatte", erklärt Cuban gegenüber CNBC Make It. "Seine Zeit war nie seine eigene … er wollte, dass ich meinen eigenen Weg finde." Mit der Überzeugung, "Zeit ist dein wertvollstes Gut", konzentrierte sich Cuban auf unternehmerische Chancen. Sein Ziel war von dort an klar: Genug Geld generieren, um sein Leben auf seine eigene Art und Weise gestalten zu können und niemandem Rechenschaft schuldig zu sein.

