Teurer als ein Eigenheim - das ist der teuerste Parkplatz der Welt

Weltrekord für den teuersten Parkplatz der Welt

Wer bei der Kaufsumme von umgerechnet 1,25 Millionen Euro an ein Startup-Investment oder an einen Immobilienkauf denkt, liegt bei dieser Investition falsch. Bei dem verkauften Objekt handelt es sich um einen 12,5 Quadratmeter großen Parkplatz des Komplexes "Mount Nicholson" in dem als "The Peak" bekannten Luxusviertel Hongkongs. Hier bietet sich den Bewohnern ein imposanter Ausblick auf den berühmten Victoria Harbour, der auch oft als Touristenmagnet dient. 11,9 Millionen Hongkong-Dollar ließ sich der Käufer den Parkplatz kosten, was umgerechnet rund 1,25 Millionen Euro und damit einem neuen Weltrekord hinsichtlich des teuersten Parkplatzes der Welt entspricht

Laut einem Bericht der "South China Morning Post" handelt es sich bei dem Käufer um Poon Ho-tak, Besitzer der in Hongkong ansässigen Investmentgesellschaft Texwinca Holdings. Dieser erwarb dem Bericht nach insgesamt drei Parkplätze für 35,7 Millionen Hongkong Dollar, umgerechnet fast vier Millionen Euro.

Platz knapp bemessen in Hongkong

Wohnraum und Platz ist in der dicht-besiedelten Sonderverwaltungszone Hongkong äußerst rar gesät. Das macht sich auch in den Immobilienpreisen bemerkbar, denn Hongkong gilt als die teuerste Wohnstadt der Welt. Laut der Immobilien-Investmentgesellschaft CBRE kostete im Jahr 2019 eine Immobilie in Hongkong im Durchschnitt 1,2 Millionen US-Dollar, auf Platz zwei folgte Singapur mit 874.000 US-Dollar. Besonders deutlich werden die Verhältnisse bei Betrachtung der Quadratmeterpreise, wo in Hong Kong im Jahr 2019 durchschnittlich circa 22.000 US-Dollar pro Quadratmeter aufgerufen wurde. Bei Verfolger Singapur waren es mit rund 11.400 US-Dollar pro Quadratmeter "nur" die Hälfte.

Die aufgerufenen Preise erschweren die Wohnverhältnisse vieler Menschen Hongkongs. Hier ist es laut eines Berichts von "CNN" alles andere als eine Seltenheit - eher gar eine Normalität, dass sich bis zu zehn Leute eine 70 Quadratmeter große Wohnung teilen, was dennoch eine der höchsten Mieten der Welt nicht ausschließt. So könne etwa für neun Quadratmeter innerhalb eines solchen zehn-Personen-Haushalts eine monatliche Miete von 232 US-Dollar entstehen, wie ein Bürger Hongkongs gegenüber "CNN" von seinem Schicksal berichtet.

Gleichzeitig wechselte im Februar dieses Jahres eine 313 Quadratmeter große Wohnung für umgerechnet 49 Millionen Euro den Besitzer. Der Quadratmeter-Preis von 156.000 Euro bewegt sich wiederum in etwaigen Dimensionen des nun teuersten Parkplatzes der Welt.

