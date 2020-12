Mehr aus dem Urlaub herausholen: Brückentage 2021 richtig ausnutzen

In Deutschland haben Fachkräfte im Durchschnitt 28,2 Urlaubstage im Jahr. Führungskräfte dagegen konnten sich 2020 über durchschnittlich 29,5 Urlaubstage freuen. Dabei unterscheidet sich die Anzahl der Urlaubstage laut den Studienergebnissen der Hamburger Vergütungsanalysten Compensation Partner je nach Region, Branche, Beruf, Geschlecht oder Unternehmensgröße. So haben Frauen etwa durchschnittlich nur 27,3 Tage zur freien Verfügung im Jahr, während es bei Männern insgesamt 29 Urlaubstage sind.

Doch wenn Sie die Urlaubsplanung geschickt angehen, können Sie auch in 2021 einige Urlaubstage herausholen und Ihre freie Zeit im nächsten Jahr mehr als verdoppeln. Und das, obwohl fast die Hälfte der Feiertage in diesem Jahr auf das Wochenende fällt.

Januar: Heilige Drei Könige

Heilige Drei Könige liegt dieses Jahr auf einem Mittwoch. Für Arbeitnehmer aus Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Bayern lohnt es sich daher, vom 4. bis zum 8. Januar frei zu nehmen. Denn bei vier eingesetzten Urlaubstagen gewinnen Sie schon zu Beginn des Jahres insgesamt zehn freie Tage vom 1. bis zum 10. Januar.

Osterfeiertage

An Ostern dürfen sich dann aber alle Bundesländer freuen. So können Sie in der Zeit um den Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag insgesamt 16 freie Tage am Stück herausholen, wenn sie Ihren Urlaub von 29. März bis 9. April einreichen. Investieren müssen Sie dafür nur die Hälfte, nämlich acht Ihrer Urlaubstage.

Pfingsten und Christi Himmelfahrt

Der Tag der Arbeit (1. Mai) fällt in diesem Jahr unglücklicherweise auf einen Samstag. Doch gibt es im Mai noch zwei weitere Feiertage, über die sich Arbeitnehmer in Deutschland freuen dürfen. Wenn Sie Ihren Urlaub auf den 14. bis 21. Mai legen, genießen Sie insgesamt zwölf freie Tage bei nur sechs eingesetzten Urlaubstagen. Denn wegen Christi Himmelfahrt (13. Mai) und den beiden Pfingstfeiertagen (23. und 24. Mai) haben Sie dadurch vom 13. bis 24. Mai frei.

Wollen Sie nur einen der beiden Feiertage für Ihren Urlaub nutzen, empfiehlt es sich an Pfingsten vom 25. bis 28. Mai oder an Himmelfahrt vom 10. bis 14. Mai Urlaub einzuplanen. In beiden Fällen können Sie so neun freie Tage mit nur vier investierten Urlaubstagen herausholen.

Fronleichnam

Wie jedes Jahr wird Fronleichnam in 2021 an einem Donnerstag gefeiert. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder im Saarland kann man daher mit einem Brückentag am 4. Juni vier Tage lang frei machen.

Weltkindertag am 20. September

Vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2021 liegen die Feiertage für alle Bundesländer wesentlich ungünstiger. So fallen das Augsburger Friedensfest und Maria Himmelfahrt in diesem Jahr beide auf das Wochenende. Nur in Thüringen darf man sich im September nochmal über ein verlängertes Wochenende freuen: Der nur in diesem Bundesland gefeierte Weltkindertag ist 2021 an einem Montag. Wenn Sie den 17. September frei nehmen, haben Sie zumindest in Thüringen insgesamt vier Tage Urlaub gewonnen.

Allerheiligen am 1. November

Auch der Tag der Deutschen Einheit und der Reformationstag sind in diesem Jahr an einem Sonntag. Arbeitnehmer in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen durch Allerheiligen, das dieses Jahr auf einen Montag fällt, immerhin ein langes Wochenende einplanen. Für insgesamt neun freie Tage vom 30. Oktober bis 7. November müssen nur insgesamt vier Urlaubstage (2. bis 7. November) eingesetzt werden.

Als Ausgleich kann sich zumindest Sachsen über den freien Buß- und Bettag am 17. November freuen.

Weihnachten und Silvester

Wie gesagt, 2021 ist kein besonders günstiges Jahr im Hinblick auf Feiertage: Sowohl die Weihnachtsfeiertage als auch Silvester liegen in diesem Jahr in den Wochenenden. Trotzdem können clevere Arbeitnehmer mit Urlaub vom 24. bis 31. Dezember nochmal 10 freie Tage am Ende des Jahres herausholen.

Bayern und Baden-Württemberg haben die meisten freie Tage

Bayern hat mit 15 Tagen im nächsten Jahr die meisten Feiertage von allen Bundesländern. Direkt dahinter folgen Baden-Württemberg, Brandenburg und das Saarland mit 13 Feiertagen. Trotzdem kann Brandenburg in Sachen Urlaubstagen nicht mit den anderen Bundesländern mithalten: So können Arbeitnehmer laut dem Portal Travelcircus.de hier im nächsten Jahr maximal 39 freie Tage aus den 18 Tagen Urlaub gewinnen. In der gleichen Situation befinden sich auch Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Bayern und Baden-Württemberg dagegen stehen ganz vorne, wenn es darum geht, 2021 das Maximum an freier Zeit herauszuholen. So können Arbeitnehmer laut Travelcircus hier im nächsten Jahr 22 Urlaubstage auf 52 Tage ausweiten. Und auch in NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland können bei 23 Urlaubstagen im nächsten Jahr insgesamt 52 freie Tage erzielt werden.

