Die Geburt der Emoticons: Erster Smiley wird in einer Auktion als NFT angeboten

Der Erste Smiley

Am 19. September 1982 kam dem Computerwissenschaftler Scott E. Fahlman, wie das US-amerikanische Auktionshaus Heritage Auctions in einem Pressebericht festhält, eine Idee: Ein Doppelpunkt, ein Bindestrich, gefolgt von einer Klammer - offen oder geschlossen. Damit waren die Online-Emoticons geboren. "Diese Idee ging viral, lange bevor es so etwas gab", sagt der Wissenschaftler zu seiner Erfindung. Damals tippt Fahlman den Smiley ":-)" und den Frowny ":-(" als Erster in ein Message Board der Carnegie Mellon Universität ein. Das Guinnessbuch der Weltrekorde nennt den heute 73 Jahre alten Wissenschaftler den Erfinder des "ersten digitalen Emoticons" welches er vorschlug "um den emotionalen Kontext einer Nachricht zu kennzeichnen und Missverständnisse in der E-Mail-Kommunikation zu vermeiden."

Wie der Smiley die Kommunikation der Menschen verändert hat

Der Leiter der Abteilung für moderne und zeitgenössische Kunst bei Heritage Auctions in New York City, Taylor Curry, sieht in der Erfindung des Emoticons "eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Kommunikationsgeschichte und -kultur. […] Es gibt kein anderes Symbol, das Kulturen und Sprachbarrieren so überwindet wie der Smiley." Und auch der deutsche Sprachwissenschaftler Michael Beißwenger sieht den Einfluss, den die Emoticons auf die zwischenmenschliche Kommunikation haben, deutlich, wie das Goethe Institut berichtet. So bereichern Emoticons Beißwengers Meinung nach die digitale Kommunikation, indem sie das geschriebene "dialogischer machen". Textnachrichten im Internet können so die fehlende Mimik und Gestik ausgleichen.

Die Originalnachricht und der Smiley werden versteigert

Obwohl die Originalnachricht, wie Heritage Auctions berichtet, lange als verschollen galt, konnte sie im Jahr 2002 auf einem Backup wiedergefunden werden. Nun hat das US-amerikanische Auktionshaus zusammen mit Fahlman ein NFT, also ein nicht fälschbares Token, mit der Originalnachricht zur Auktion angeboten. Ganz wie auf dem Originalgerät auf dem die Nachricht verfasst wurde, wird das NFT mit grünem Text auf schwarzem Hintergrund animiert. Ebenfalls Teil der Auktion sind zwei von Fahlman geschriebenen Essays, die die Entstehung der Emoticons behandeln. Der erste Essay wurde zum 20-jährigen Jubiläum der Entstehung geschrieben und der zweite wurde speziell für die Auktion verfasst. Gestartet ist die Auktion am 8. September 2021 mit einem Startangebot von 1.000 US-Dollar und sie endet am 23. September 2021. Das aktuelle Angebot (Stand 20.09.2021) liegt bei 11.500 US-Dollar.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com