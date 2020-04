Elektro-Auto: Kommt ein neuer, preisgünstigerer Porsche Taycan?

Im Porsche -Sortiment gibt es neben den beiden E-Hybrid-Modellreihen Cayenne und Panamera auch die rein elektrischen Taycan-Modelle Taycan 4S, Taycan Turbo und Taycan Turbo S. Michael Steiner, Entwicklungschef bei Porsche, sprach nun gegenüber dem carmagazine von einem Ausbau der Produktpalette: Geplant ist ein Taycan-Einstiegsmodell, das innerhalb der nächsten zwölf Monate auf den Markt kommen soll.

Modernes Ladesystem

Die aktuellen Modelle des Porsche Taycan werden mit einem 800V-Ladesystem ausgestattet - zum Vergleich: Die meisten anderen E-Autos nutzen laut carmagazine ein 400V-Ladesystem. Der Taycan ist damit der erste Elektrovan mit einer derart großen Kapazität. Mit einer entsprechenden Ladestation kann die Batterie des Taycan dann laut carmagazine innerhalb von 23 Minuten von 5% auf 80% geladen werden. Die Batterie ist flach in den Boden integriert, der ganze Taycan darum herum gebaut.

Mit dem Kauf eines Taycan erhält der Käufer laut carmagazine für einen Zeitraum von drei Jahren Zugang zu IONITY-Ladestationen und dem Porsche-Ladeservice, dabei achtet Porsche darauf, dass auch Kälte die Ladegeschwindigkeit nicht beeinträchtigt: Bereits vor dem Ladevorgang werden die Batterien von Porsche entsprechend temperiert.

Günstiger mit größerer Reichweite

Nun soll die Taycan-Modellreihe Verstärkung bekommen. Im Unterschied zu den Modellen 4S, Turbo und Turbo S soll der Modellzuwachs nicht über einen Allradantrieb, sondern über einen Heckantrieb verfügen, wie Porsche gegenüber dem carmagazine bestätigte. Durch den alternativen Antrieb spart der Autobauer an Gewicht ein, was zusätzlich durch den Verlust des vorderen Motors erreicht wird. Darüber hinaus soll auch die Batterie kleiner ausfallen, was sich auch auf die Gesamtleistung auswirken dürfte.

Die abgespeckte Version wird auch den Preis für das neue Taycan-Modell senken: Aktuell kostet der günstigste Taycan - der 4 S -in Deutschland ca. 105.000 Euro - dabei ist das teuerste die Batterie, die dem Auto 530 PS verschafft. Das neue Modell wird einer Schätzung zufolge wohl nur ungefähr 420 PS haben. Sollte ein noch kleinerer Akku verbaut werden, wird die Preisminderung wohl noch größer ausfallen.

Erste Verkäufe 2021

Die Nachfrage nach den bestehenden Taycan-Modellen ist hoch: Seit die Modelle auf dem Markt sind, gibt es laut carmagazine über 30.000 Porsche-Reservierungen - ca. 40.000 Stück verlassen die Fabrik in Zuffenhausen wohl jährlich. Erste Verkäufe des neuen Einsteigsmodells sollen ab dem nächsten Jahr stattfinden. Michael Steiner erwähnte gegenüber dem carmagazine dabei ganz besonders China, wo die Nachfrage aufgrund der Witterungsbedingungen ganz besonders hoch werden soll. Schätzungen zufolge kostet das Modell dort dann maximal 90.000 Euro.

Wann und ob das Modell in Deutschland zu kaufen sein wird, ist aber noch unklar.

