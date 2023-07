Power Cycling

Technische Probleme können Benutzer oft zur Weißglut treiben. Anstatt lange über mögliche Lösungen zu recherchieren, hilft es manchmal am besten, das Gerät einfach aus- und wieder einzuschalten. Doch warum hilft dieser simple Trick so oft?

Neustart durch Abschaltung

Power Cycling, auch als Hard Reset bezeichnet, ist ein einfaches Verfahren, um elektronische Geräte wie Computer, Smartphones oder Router neu zu starten. Das Verfahren funktioniert durch das vollständige Abschalten des Geräts, das dann kurze Zeit später wieder eingeschaltet wird. Beim Ausschalten wird die Stromversorgung des Geräts unterbrochen. Dadurch wird die gesamte Hardware zurückgesetzt und alle laufenden Prozesse und Anwendungen werden beendet. Durch das erneute Einschalten des Geräts wird die Stromversorgung wiederhergestellt und das Betriebssystem sowie alle Anwendungen werden neu gestartet. Dadurch können Probleme, die durch fehlerhafte Software oder nicht reagierende Hardware verursacht wurden, gelöst werden. Es ist wichtig zu beachten, dass beim Power Cycling möglicherweise nicht alle Daten gespeichert werden können, insbesondere wenn das Gerät durch Drücken des Ausschaltknopfs ausgeschaltet werden muss, weil es nicht mehr reagiert. Es wird daher empfohlen, wenn möglich vor dem Power Cycling alle wichtigen Daten zu speichern, um Datenverlust zu vermeiden.

Als hätte man sich in einer Stadt verlaufen

Einen alltagsnahen Vergleich zu der Funktionsweise eines Hard Reset hat der User KDY_ISD auf Reddit in einem Kommentar gezogen: Der Prozess ähnele der Navigation durch eine neue Stadt, in der man sich verlaufen hat. Man solle sich vorstellen, dass man in einer neuen Stadt unterwegs ist und irgendwo falsch abbiegt. In dieser Situation ist es wohl am besten, schnell wieder zurück zum eigenen Haus zu gelangen, anstatt im Kreis herumzulaufen, auf der Suche nach dem richtigen Weg. "Das ist es, was Power Cycling bewirkt. Es nimmt ein Gerät, das in irgendeiner Art von Problem gefangen ist, hebt es auf und setzt es wieder an der Startlinie ab", so der Nutzer. Zurück an der Startlinie angelangt, weiß das System, was zu tun ist.

Redaktion finanzen.net