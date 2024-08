PropTechs

Die Immobilienwirtschaft steht vor einem großen Wandel - ausgelöst durch die digitale Transformation, zu der auch die Virtual Reality zählt.

In der Digitalisierungsstudie "Smart, Smarter, Real Estate" ermittelten der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) und die Beratungsgesellschaft EY Real Estate die wichtigsten Technologien für die Immobilienwirtschaft. Mittelfristiges Potenzial sieht die Branche demnach unter anderem in der Augmented und Virtual Reality.

Start-ups in der Immobilienwirtschaft

Sichtbar wird der Wandel in der Immobilienwirtschaft an der hohen Zahl von Startups, die mit neuen technischen Lösungen und innovativen Geschäftsmodellen aufwarten. Diese PropTechs - abgeleitet von "Property Technology" - befassen sich von der Risikoprüfung über die Vermittlung, Finanzierung bis zur Verwaltung quasi mit allen Bereichen der Branche.

Derzeit steht der Einsatz von Virtual und Augmented Reality in der Immobilienbranche zwar erst am Anfang. Er hat aber großes Potenzial, insbesondere bei der Planung und Besichtigung neuer Objekte. Diese Technologie kommt gerade in der Gebäudeplanung und digitalen Visualisierung zum Einsatz, etwa als Präsentationstool, mit dem Objektbegehungen oder Objektdarstellungen erlebbar gemacht werden können.

Das PropTech ALLVR beispielsweise hat eine cloud-basierte Plattform zur Visualisierung von geplanten Wohnungen oder Häusern entwickelt. Auf diese Weise müssen sich Architekten oder Bauträger nur Virtual-Reality-Brillen aufsetzen, und schon können sie von jedem Ort aus 3D-Modelle von Immobilien besichtigen.

Viele Vorteile

Diese neue Technik macht Arbeitsprozesse effizienter und beschleunigt Entscheidungswege. Denn zum einen können mit ihrer Hilfe Planungs- und Baufehler schon im Vorfeld vermieden werden, und zum anderen müssen die Interessenten nicht mehr zu den zahlreichen Vor-Ort-Besichtigungen anreisen.

Virtual Reality ermöglicht es sogar, ganze Städte zu visualisieren und so die Vorstellungskraft der Nutzer zu verstärken.

Redaktion finanzen.net