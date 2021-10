Aktien in diesem Artikel

MyMcDonald's Rewards in Deutschland

In einer Pressemitteilung gab McDonald's bekannt, sein Bonusprogramm aus den USA jetzt auch in Deutschland einzuführen. "MyMcDonald's Rewards" ermöglicht es Kunden, über die McDonald's-App bei jedem Besuch in den teilnehmenden Filialen Punkte zu sammeln und gegen Produkte einzutauschen. Nach einer erfolgreichen Pilot-Phase steht das Bonusprogramm nun allen registrierten McDonald's App-Usern zur Verfügung.

Im Rahmen des Programms soll es pro ausgegebenem Euro zehn Bonuspunkte geben. Wurden genügend Punkte gesammelt, können diese gegen Burger und Co. eingetauscht werden. So gibt es z. B. für 200 Punkte eine kleine Portion Pommes Frites. Nach Angaben des Technikmagazins "CHIP" begrenzt der Fast-Food-Konzern die Punkte, die auf einmal eingelöst werden können, allerdings auf 1.000 Stück. Hierfür würden die Nutzer dann 20 Chicken McNuggets oder einen Big Tasty Bacon bekommen. Zum Start des Programms haben Kunden die Chance, Vorteile in Form von Extra-Punkten und Prämien zu erhalten. So gibt es für die Erstanmeldung beim Bonusprogramm in der App bereits 50 Punkte.

Nutzerfreundlichkeit stand bei der Entwicklung des Programms an erster Stelle

Laut Angaben von McDonald's Deutschland sei die Einführung des Bonusprogramms ein weiterer Schritt hin zu einer modernen und zeitgemäßen Customer Experience. Bei der Entwicklung des Programms habe man vor allem auf die Nutzerfreundlichkeit geachtet und darauf, dass der Baustein des Punktesammelns und Einlösens problemlos in die bestehende App eingebunden werden könne. Des Weiteren kann die App dem Nutzer signalisieren, wenn sich dieser in einer Filiale befindet, in der Punkte gesammelt werden können. "Wenn man an dem Programm teilnehmen möchte, kann man dies deshalb direkt dort bestätigen und sofort im Anschluss mit dem Punktesammeln beginnen - und zwar unabhängig vom Bestellpunkt (Kasse, Bestellterminal, McDrive sowie Bestellung über die McDonald's App)", heißt es in der Pressemitteilung von McDonald's.

Ein Werbespot soll das Bonusprogramm bekannt machen

Um für das Bonusprogramm zu werben, zeigt McDonald's ab sofort einen Werbespot im TV, der auch auf den eigenen Social Media Kanälen zu sehen ist. Inhalt ist ein McDonald's Restaurant, dass sich in eine virtuelle Jump & Run Spielewelt verwandelt, in der ein Gast auf dem Weg zur Kasse Bonuspunkte einsammelt. Konzipiert wurde der Werbeclip mit dem Namen "McDonald's Traumwelten" von der Agentur Scholz & Friends. Die Produktion wurde hingegen von der cndy film GmbH übernommen.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com