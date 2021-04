AUDI will mit Elektro-SUV Q4 in der Kompaktklasse punkten

Vorstandschef Markus Duesmann präsentierte den SUV Q4 e-tron und die Schrägheck-Variante Q4 Sportback e-tron am Mittwoch bei einer Weltpremiere im Internet zum ersten Mal öffentlich.

Im vergangenen Jahr hat die Ingolstädter Volkswagen-Tochter 1,7 Millionen Autos verkauft - darunter 47 000 vollelektrische große SUVs. Mit Preisen ab 42 000 Euro ermöglichten die beiden Q4-Modelle jetzt den "Einstieg in die elektrische Welt von AUDI", sagte Duesmann. Welche Absatzzahlen AUDI anpeilt, teilte das Unternehmen nicht mit. Hauptmarkt sei die EU, daneben auch die USA, sagte eine Sprecherin.

We unveil the new, fully electric #AudiQ4 #etron models. Join us, together with our special guests Olivia Wilde, Regé-Jean Page & world sports champions, as we celebrate progress.

