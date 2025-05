Schlemmertrick

Ein Abend im Restaurant kann schnell teuer werden, doch mit einigen cleveren Strategien lässt sich der Genuss außer Haus auch kostengünstig gestalten. Von der richtigen Planung über bewusste Bestellentscheidungen bis hin zu Sparmöglichkeiten nach dem Restaurantbesuch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Rechnung niedrig zu halten.

Vor dem Restaurantbesuch

Eine gezielte Recherche vor dem Besuch kann helfen, unerwartet hohe Ausgaben zu vermeiden. Viele Restaurants veröffentlichen ihre Speisekarten online, sodass Preise und angebotene Gerichte vorab verglichen werden können. Auf Bewertungsportalen geben Gäste Einblicke in die Qualität des Essens und das Preis-Leistungs-Verhältnis, was bei der Auswahl eines geeigneten Lokals hilfreich sein kann. Auch Sonderangebote sind einen Blick wert. Viele Restaurants bieten spezielle Mittagsmenüs, Happy Hours oder Rabatte für Online-Reservierungen an. In manchen Fällen lohnt sich zudem die Nutzung von Gutscheinportalen oder Rabatt-Apps, um vergünstigte Mahlzeiten zu erhalten.

Wer­bung Wer­bung

Während des Restaurantbesuchs

Die Wahl der Speisen und Getränke beeinflusst die Höhe der Rechnung erheblich. Vorspeisen oder kleinere Gerichte können eine preiswerte Alternative zu teuren Hauptgerichten sein. Häufig sind vegetarische Gerichte günstiger als Fleischgerichte, ohne dass dabei auf Geschmack verzichtet werden muss. Auch bei Getränken gibt es Sparpotenzial. Leitungswasser wird in vielen Restaurants kostenlos angeboten, während Softdrinks oder Cocktails schnell die Rechnung in die Höhe treiben. Der offene Hauswein ist zudem oft preiswerter als Flaschenweine, ohne dass dabei große geschmackliche Abstriche gemacht werden müssen.

Extras wie zusätzliche Beilagen, Soßen oder Nachfüllgetränke kosten häufig Aufpreis und können sich schnell summieren. In einigen Restaurants besteht die Möglichkeit, sich große Portionen zu teilen oder Reste einpacken zu lassen, um eine weitere Mahlzeit für später zu haben.

Nach dem Restaurantbesuch

Auch nach dem Essen lassen sich noch Vorteile sichern. Viele Restaurants bieten Treueprogramme an, bei denen Punkte gesammelt werden können, die später für Rabatte oder kostenlose Speisen eingelöst werden können. Zudem gibt es Lokale, die Gästen für das Hinterlassen einer Online-Bewertung kleine Vergünstigungen oder Gutscheine anbieten.

Redaktion finanzen.net