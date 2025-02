Schlussratenkredit

Neben zahlreichen Ratenfinanzierungen stellt ein Ballonkredit gerade beim Autokauf eine Finanzierungsalternative dar.

Das ist ein Ballonkredit

Ein Ballonkredit ist eine Art der Finanzierung, die besonders häufig bei Autokäufen verwendet wird. Bei der Ballonfinanzierung wird ein Kredit in niedrigen monatlichen Raten zu sehr günstigen Konditionen abbezahlt. Am Ende der Laufzeit bleibt allerdings eine relativ hohe Schlussrate übrig, die auch Ballon genannt wird. Die preiswerteste Variante diese zu begleichen, ist die vollständige Rückzahlung in einer Transaktion. Anschließend ist das neue Auto komplett abbezahlt. Die Alternative zu einem Ballonkredit ist die gängige Ratenfinanzierung.

Konzeptionell ähnelt ein Ballonkredit einem Leasing, jedoch ist das Auto nicht geliehen, sondern wechselt sofort den Eigentümer. Außerdem ist in den meisten Fällen keine Anzahlung erforderlich. Die Laufzeit einer Ballonfinanzierung, auch Schlussratenfinanzierung genannt, beträgt meist ein bis fünf Jahre. Doch trotz der niedrigen monatlichen Tilgungsraten birgt der Ballonkredit ein gewisses Risiko. Am Ende wird mit der Schlussrate eine große Summe fällig, die nicht von jedem so einfach gestemmt werden kann.

Die Risiken eines Ballonkredits

Das größte Risiko eines Ballonkredits liegt beim Ballon selbst, da die Schlussrate dem Restwert des Autos entspricht, der noch nicht abbezahlt wurde - und das kann teuer werden. Ist es einem Kreditnehmer nicht möglich, die letzte Rate zu tilgen, gibt es mehrere Möglichkeiten die Restsumme zu begleichen. Entweder gibt der Kreditnehmer dem Händler das Auto zurück und zahlt bei einem etwaigen Wertverlust aufgrund von Unfallschäden die übrigbleibende Differenz aus eigener Tasche. Oder er verkauft das Auto auf eigene Faust, um einen möglichst hohen Kaufpreis zu erzielen, mit dem er die letzte Rate bezahlen kann. Eine weitere Möglichkeit wäre es, erneut einen Kredit aufzunehmen, um die Schlussrate weiterhin über einen längeren Zeitraum begleichen zu können. Der weitere Kredit fällt bezüglich der Raten jedoch weitaus teurer aus als die Finanzierung des Ballonkredits. Wer also weiß, dass er am Ende der Laufzeit des Schlussratenkredits nicht mehr Geld zur Verfügung hat als vorher, für den lohnt sich ein Kreditvergleich und gegebenenfalls eine andere Finanzierungsart.

Wann lohnt sich der Abschluss einer Ballonfinanzierung?

Prinzipiell eignet sich die Ballonfinanzierung für jede Alters- und Personengruppe. Insbesondere ist der Schlussratenkredit für Menschen interessant, die ziemlich sicher wissen, dass sie zum Zeitpunkt des Kreditendes mehr Geld zur Verfügung haben werden. Das kann durch die Abzahlung eines anderen Kredits erfolgen, durch eine anstehende Gehaltserhöhung, ein Erbe oder andere Vorkommnisse, die die eigene Bonität erhöhen. Aber auch für jüngere Menschen kann der Ballonkredit attraktiv sein. Benötigt ein Student beispielsweise ein Auto, um zu seiner Arbeit zu gelangen, kann er den Autokauf per Schlussratenkredit finanzieren. Wenn dann mit dem Abschluss des Studiums das Ende der Kreditlaufzeit ansteht, kann die Schlussrate von den ersten Gehältern einer Festanstellung getilgt werden.

