Shopify-Gründer Tobi Lütke will Shopify auf mehr Effektivität trimmen

"Wir sind ein Unternehmen und keine Familie!"

Mehr als 70 Milliarden US-Dollar hat der Shopanbieter Shopify im letzten Jahr an Unternehmenswert verloren, so Gründerszene. Derzeit habe das Unternehmen einen Wert von etwa 35 Milliarden US-Dollar. Shopifys Gründer Tobi Lütke musste schon letztes Jahr 10 Prozent seiner Mitarbeiter gehen lassen und auch dieses Jahr wird es einige Veränderungen im Unternehmen geben. Ziel sei es, das Unternehmen nun effizienter zu gestalten. "Wir sind ein Unternehmen und keine Familie", zitiert Gründerszene den Shopify-Gründer.

Bei Shopify gab es während der Pandemie einen regelrechten Boom, da Kleinunternehmen praktisch gezwungen waren auf eine Internetpräsenz auszuweichen. Dieses Wachstum hielt allerdings, entgegen Lütkes Vorhersagen, nicht an.

Alle wiederkehrenden Meetings werden gestrichen

Wie CNN berichtet, habe Lütke allen Beschäftigten mitgeteilt, dass sie nach dem Weihnachtsurlaub ihren Terminplaner umgestalten sollen. So soll es keine wöchentlich wiederkehrenden Meetings, an denen drei oder mehr Personen beteiligt sind, mehr geben. Diese sollten zunächst aus dem Kalender gestrichen werden und eine "zweiwöchige Bedenkzeit" solle eingefügt werden, bevor die Meetings wieder in den Kalender mit aufgenommen werden. In einem Memo von COO Kaz Nejatian, das CNN exklusiv vorliegt, soll der Shopanbieter auch wieder einen besprechungsfreien Mittwoch einführen und große Meetings mit mehr als 50 Personen auf ein sechsstündiges Zeitfenster am Donnerstag beschränken.

Unruhe bei Mitarbeitern

Nach dem drastischen Wertverlust des Unternehmens kam es zu Unruhe bei den Mitarbeitern. Denn neben dem Grundgehalt gewährt das Unternehmen seinen Mitarbeitern sogenannte Restricted Stock Units (RSUs). Diese Maßnahmen seien nun notwendig gewesen, um wieder mehr Zeit für effektive Arbeit freizumachen. COO Nejatian bezeichnete sie als "nützliche Subtraktion". Laut eigenen Angaben werden dadurch fast 10.000 Ereignisse aus den Kalendern der Mitarbeiter gestrichen und über 76.500 Stunden würden dadurch frei werden.

