Sicherheitsrisiko

Die Wahl einer PIN ist essenziell für den Schutz sensibler Daten. Dennoch setzen viele Nutzer auf Kombinationen, die ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Doch welche Zahlenfolgen sind besonders unsicher?

Die häufigsten unsicheren PINs

Der Datenwissenschaftler Nick Berry hat eine Datensammlung erstellt, die alle durch Datenlecks bekannt gewordenen vierstelligen PINs enthält. 3,4 Millionen PINs wurden auf diesem Weg analysiert und ausgewertet - die Sammlung zeigt überraschende Tendenzen. Demnach greift ein Großteil der Menschen auf einfache und leicht zu merkende Zahlenfolgen zurück. Zu den am häufigsten gewählten Kombinationen gehören 1234, 1111 und 0000. Allein 1234 wird demnach von fast elf Prozent der Nutzer gewählt.

Zahlenfolge sollte für andere nicht leicht zu erraten sein

Diese Zahlenfolgen bieten keinen Schutz und werden von Hackern als erstes ausprobiert. Software für Brute-Force-Angriffe ermöglicht es, unzählige Kombinationen in kürzester Zeit durchzutesten. Die Programme beginnen dabei in der Regel mit den am häufigsten genutzten Zahlenfolgen, was die Gefahr eines erfolgreichen Angriffs erhöht, wie das Portal Password-Depot erklärt. Einfache und vorhersehbare Muster machen es Hackern dabei besonders leicht. Erschwerend kommt hinzu, dass persönliche Informationen, die im Internet geteilt werden, oft eine Angriffsfläche bieten. Geburtstags- und Jahreszahlen werden durch soziale Medien oder Datenbanken leicht zugänglich.