N26 und Revolut bekommen Konkurrenz: Neue Banking-Plattform Vivid Money startet

Neue Berliner Banking-Plattform

Seit dem 08. Juni 2020 gibt es in Deutschland mit Vivid Money eine neue mobile Finanzplattform, die den Fintechs N26 und Revolut ernsthaft Konkurrenz machen könnte. Das Startup Vivid Money mit Sitz in Berlin verfügt über ein ähnliches Banking-Modell wie N26 und Revolut. Kunden können dementsprechend via Smartphone-App Finanzdienstleistungen abrufen und Transaktionen tätigen. Darüber hinaus bietet Vivid Money seinen Kunden im Vergleich zu N26 und Revolut Dienstleistungen wie den Aktienhandel oder ein Cashback-Bonusprogramm. Der Schwerpunkt der Plattform soll laut dem Handelsblatt auf Spar- und Anlageprodukten liegen.

Diese Produkte hat Vivid Money im Portfolio

Vivid Money bietet seinen Kunden ein Premium- sowie ein Standard-Giro-Konto samt kostenloser Visa-Debit-Karte an. Beim Standard-Girokonto können Kunden bis zu 200 Euro im Monat kostenlos abheben, beim kostenpflichtigen Premium-Girokonto hingegen bis zu 1.000 Euro Bargeld, allerdings kostet dieses 9,90 Euro im Monat. Für größere monatliche Abhebungssummen fallen drei Prozent Gebühren auf die Abhebungssumme an. N26-Kunden bezahlen im Vergleich ab dem kostenfreien Abhebungsbetrag zwei Prozent Gebühren.

Neben dem Girokonto mit deutscher IBAN und einer deutschen Einlagesicherung stellt Vivid Money seinen Kunden unbegrenzt Pockets in verschiedenen Währungen zur Verfügung. Pockets sind Unterkonten, auf die vom Hauptkonto aus einfach Geld transferiert werden kann. Bei Vivid Money können die Pockets in 100 fremden Währungen angelegt und zu einem späteren Zeitpunkt in andere Währungen gewechselt werden. Wünscht der Kunde den Währungstausch, wird dieser von Vivid Money zu einem Echtzeit-Wechselkurs für vergleichsweise niedrige Gebühren getätigt, so heise online. N26 und Revolut haben ein ähnliches Unterkontensystem etabliert, lediglich heißen sie dort anders.

Als direkte Spar- und Anlagemöglichkeit möchte Vivid Money seinen Kunden künftig den mehrheitlich kostenlosen Handel mit deutschen und amerikanischen Aktien und ETFs ermöglichen. Diese Dienstleistung wird Kunden jedoch erst in einigen Monaten zur Verfügung stehen. Wie das Handelsblatt vergleichsweise berichtet, können Revolut-Kunden in 750 US-Unternehmen investieren, N26 sieht hingegen kein vergleichbares Produkt vor.

Mit dem Cashback-Programm von Vivid-Money, können Kunden pro Monat bis zu 20 Euro Cashback erhalten, die Höhe des Cashbacks hängt letztendlich davon ab, wo und für wie viel Geld der Kunde eingekauft hat. Der Cashback kann beispielsweise über Vivid Money direkt in Aktien investiert werden, eine Besonderheit unter den bereits existierenden Fintechs.

Über Vivid Money

Vivid Money wurde von Artem Yamanow und Alexander Emeshev, zwei ehemaligen Managern der digitalen russischen Tinkoff-Bank, gegründet. Die Finanzplattform besitzt derzeit noch keine eigene Banklizenz, weswegen es die Infrastruktur der solarisBank nutzt. Das Startup wurde dem Handelsblatt zufolge über Eigenkapital und Kredite finanziert und die TSC Group hat dem Startup laut heise online für die erste Finanzierungsrunde bereits 25 Millionen Euro zugesichert.

Die Vision des Unternehmens unterstreicht seinen Fokus auf Spar- und Anlageprodukte: "Wir möchten Menschen darüber aufklären, wie sie ihr Vermögen mit den richtigen Tools automatisch vermehren können. Mit Vivid Money haben sie zahlreiche Möglichkeiten, ohne für jede Leistung ein separates Konto oder Depot bei unterschiedlichen Anbietern eröffnen zu müssen. So können Kunden auf einfache Art und Weise mit dem Aktienhandel starten und die Kontrolle über ihr finanzielles Leben übernehmen.", so Mitgründer Yamanov in einer Pressemitteilung der solarisBank. Ferner ist eine Expansion in ausländische Märkte bereits vorgesehen.

