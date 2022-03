Sono Motors-Aktie: Solar-Elektroauto-Hersteller Sono Motors testet sein Modell Sion

Sono Motors will solarbetriebenen Transport revolutionieren

Der deutsche E-Autohersteller Sono Motors baut aktuell Serien-Validierungsfahrzeuge, um sein Elektroauto Sion zu erproben. Dies kündigte das Unternehmen in einer Mitteilung vom 14. März 2022 an. Sono Motors will nach eigenen Angaben die Zukunft des solarbetriebenen Transports revolutionieren. "Der Start der Serien-Erprobungsphase ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität der Zukunft" betont Jona Christians, CEO bei Sono Motors. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es, die Validierungsfahrzeuge "bestehen aus Serienkomponenten und entsprechen dem erwarteten finalen Design, das Anfang des Jahres mit dem Abschluss des Prototypen-Programms der zweiten Generation und der damit einhergehenden Definition der Bauteile sowie Fahrzeugparameter festgelegt wurde."

Serien-Validierungsfahrzeuge sollen umfangreichen Tests unterzogen werden

Wie Sono Motors in seiner Mitteilung betont, soll der Sion in den kommenden Monaten "erprobt, validiert und zertifiziert" werden. "Die Flotte an Validierungsfahrzeugen folgt jetzt auf unser erfolgreiches Prototypen-Programm der zweiten Generation und ebnet den Weg für die im nächsten Jahr geplante Serienproduktion", so Christians in der Pressemitteilung. Die Test-Fahrzeuge sollen unter extremen Bedingungen in Europa und den USA getestet werden. Neben der Erprobung in verschiedenen Klimazonen und der Optimierung der Solar-Technologie will der Hersteller auch die Abstimmung der Fahrdynamik auf Teststrecken und im Straßenverkehr evaluieren. Außerdem sind Crashtests geplant.

Bei der Herstellung der Serien-Validierungsfahrzeuge kooperiert Sono Motors mit den Unternehmen thyssenkrupp Automotive Body Solutions und Bertrandt. Laut Markus Volmer, Chief Technical Officer (CTO) bei Sono Motors, hätten beide Partner sowohl umfassende Expertise im Bereich Automotive-Engineering als auch die notwendige Infrastruktur und Kapazitäten, um die Testwagen von Sono Motors schnell und qualitativ hochwertig fertigen zu können. Nach Aussage von Sono Motors ist thyssenkrupp Automotive Body Solutions für die Produktion des Aluminium Space Frames und Bertrandt für die Montage der Sion-Testflotte in München zuständig.

Serienstart des Sion ist für 2023 geplant

Der Bruttopreis für den Sion wird laut Sono Motors 28.500 Euro betragen. Das Unternehmen bezeichnet den Sion deshalb als das erste erschwingliche Solar-Elektroauto. An der Außenhaut des Fahrzeuges will der Hersteller 458 nahtlos integrierte Solar-Halbzellen befestigen. Die Reichweite der 54-kWh-LFP-Batterie soll durch die aus den Solarzellen gewonnene Energie um durchschnittlich 112 km (bis zu 245 km) pro Woche erhöht werden. Des Weiteren will das Unternehmen eine bidirektionale Ladetechnologie implementieren, durch die der Sion andere elektronische Geräte mit einer Leistung von bis zu 11 kW mit Strom versorgen kann. Die Veröffentlichung des Sion im finalen Design ist für Sommer 2022 vorgesehen. 2023 soll das Solar Electric Vehicle (SEV) dann vom Band rollen.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sono Motors Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sono Motors Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sono Motors

Bildquellen: Bubble_Tea Stock / Shutterstock.com