Sparen

Im Urlaub Geld zu sparen, ist meist nicht einfach. Schließlich will man seine Zeit genießen. Ist es dennoch möglich, weniger Geld bei gleichbleibender Erholung zu zahlen?

Bereits vor Anreise sparen

Idealerweise können bereits vor Antritt des Urlaubs die Kosten gesenkt werden, indem An- und Abreise sowie Übernachtungsmöglichkeiten entsprechend geplant werden. Dabei sollten Vergleichsportale genutzt werden, um die jeweils günstigsten Angebote zu entdecken. Bei Flügen kann es sich zudem lohnen, direkt bei der Airline nachzuschauen. Auch die richtige zeitliche Planung kann bares Geld sparen: Flüge an Wochentagen sind meist günstiger als am Wochenende. Bei einer Anreise über Nacht können außerdem die Kosten für eine Übernachtung gespart werden.

Journalistin Sama Ansari Pour beschreibt in ihrem Artikel für Business Insider außerdem weitere Möglichkeiten, um im Urlaub zu sparen. Gemäß den Erfahrungen der Lifestyle-Journalistin sei es beispielsweise ratsam, bei günstigen Hotelketten zu übernachten. "Mein Zimmer war klein, hatte aber alles, was ich brauchte. […] Vor allem aber war es sauber. […] Der einzige Nachteil für mich war die knallorangefarbene Tapete […]", schilderte sie ihren Aufenthalt in der Hotelkette "EasyHotel" in Budapest im Februar 2022. Ein weiterer Tipp von ihr: gemeinsam reisen. So lassen sich die Kosten teilen.

Lokale Lebensweise annehmen

Um vor Ort möglichst wenig Geld auszugeben, kann es sinnvoll sein, den lokalen Lebensstil zumindest teilweise anzunehmen. Um von A nach B zu kommen, können öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Kurze Strecken können zu Fuß bewältigt werden oder es können Fahrräder gemietet werden. Auch kann es sinnvoll sein, örtlichen Märkten und Shops einen Besuch abzustatten und dort beispielsweise für das morgendliche Frühstück einkaufen zu gehen, statt teuer in Restaurants zu frühstücken. Für Freizeitaktivitäten sollte man sich nach kostenlosen Angeboten vor Ort umsehen und diese nutzen. Für Studierende kann es sich zudem lohnen, den Studierendenausweis mitzunehmen, um Gebrauch von möglichen Rabatten zu machen.

Geheimtipps können helfen

Um wirklich den örtlichen Lebensstil zu übernehmen, ist es jedoch empfehlenswert, sich mit den Menschen vor Ort zu unterhalten. So können Touristenfallen, die besonders teuer sind, umgangen werden. Im Idealfall erhält man den ein oder anderen Geheimtipp, welcher einem die Tür zu völlig neuen Erfahrungen öffnet. Wer länger im Ausland bleibt, sollte über eine lokale SIM-Karte nachdenken. Auf diese Weise kann der Kontakt mit neuen Freunden gleich auf günstige Weise aufrechterhalten werden.

Redaktion finanzen.net