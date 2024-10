Sparen vs. Tilgen

Wenn es um die finanzielle Planung geht, stehen viele Menschen vor der Frage: Ist es sinnvoller, zuerst Geld zu sparen oder Schulden abzubezahlen?

Schulden mit hohen Zinsen zuerst abbauen

Kreditkartenschulden oder andere hoch verzinste Kredite können enorme finanzielle Belastungen darstellen. Laut Investopedia ist es fast immer sinnvoll, Schulden mit hohen Zinssätzen so schnell wie möglich abzuzahlen, da die Zinsen, die man auf solche Schulden zahlt, häufig höher sind als die Zinsen, die man durch Sparen verdient. Beispielsweise fallen laut der BaFin bei teuren Karten-Produkten Jahreszinsen von bis zu 24 Prozent an, während die Zinserträge auf ein Sparkonto deutlich niedriger ausfallen.

Schulden abbauen ohne Privatinsolvenz

Bevor man alle seine Ressourcen in die Schuldentilgung steckt, sollte man sich einen Überblick über die monatlichen Grundausgaben verschaffen. Ein solider Notgroschen gibt finanzielle Sicherheit und verhindert, dass man in Krisensituationen erneut Schulden machen muss. Experten, wie bei Yahoo Finance erläutert, empfehlen, drei bis sechs Monate an Lebenshaltungskosten in einem Notfallfonds zu hinterlegen. Auch das Comdirect Magazin rät dazu, diesen Puffer zu priorisieren, bevor man sich ausschließlich auf den Schuldenabbau konzentriert. Ohne Notfallfonds riskiert man, bei unerwarteten Ausgaben wieder in die Schuldenfalle zu geraten.

Kleine Schulden bündeln

Kleine Schulden bei verschiedenen Gläubigern können schnell unübersichtlich werden und finanzielle Belastungen verursachen. Das Zusammenfassen oder Bündeln von Schulden in einem Kredit, oft als "Umschuldung" bezeichnet, kann eine sinnvolle Strategie sein, um Zinsen zu senken und die Übersicht über die monatlichen Raten zu verbessern. Durch die Zusammenlegung mehrerer kleiner Schulden in einen einzigen Kredit mit günstigeren Konditionen kann man nicht nur seine finanzielle Situation vereinfachen, sondern auch die Rückzahlung beschleunigen.

Comdirect rät dazu, die Zinssätze und Laufzeiten seiner bestehenden Schulden genau zu prüfen, bevor man sich für eine Umschuldung entscheidet. Wenn der neue Kredit niedrigere Zinssätze bietet und man die monatliche Belastung reduzieren kann, kann dies eine sinnvolle Lösung sein, um kleine Schulden langfristig loszuwerden.

Altersvorsorge und "gute Schulden"

Neben kurzfristigen Sparzielen sollte die Altersvorsorge nicht vernachlässigt werden. Kiplinger rät, zumindest so viel in die Altersvorsorge zu investieren, dass man von möglichen Arbeitgeberzuschüssen profitiert. Diese stellen eine sichere und oft sofortige Rendite dar, die langfristig große finanzielle Vorteile bringt. Auch Comdirect hebt hervor, dass nicht alle Schulden schlecht sind. Bildungskredite oder Immobilienkredite gelten oft als "gute Schulden", da sie langfristig Vermögen aufbauen und Wertsteigerungen ermöglichen. Solche Verbindlichkeiten sollten also nicht immer oberste Priorität bei der Rückzahlung haben, insbesondere wenn sie niedrige Zinssätze aufweisen.

Redaktion finanzen.net