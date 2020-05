So lief es im Corona-Monat April für Amazon Prime Video, Netflix & Co.

Coronakrise bringt viel Zeit für Streaming

In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, welche freizeitliche Einschränkungen wie geschlossene Restaurants und ausbleibende Grillabende mit Freunden bedeuten, verbringen die Menschen deutlich mehr Zeit vor dem Laptop oder dem Fernseher. Die Streaminganbieter verzeichnen einen starken Anstieg an Mitgliedern und gestreamten Stunden durch die Menschen, die zu Hause bleiben und so ihren Teil zur Eindämmung der Virusverbreitung beitragen. Doch welcher Anbieter für Filme, Videos und Serien war der beliebteste und verbuchte die meisten Neukunden?

Der heimliche Sieger

Laut Daten von 7Park verzeichnet besonders Amazons Prime Video einen stärkeren Anstieg an Mitgliedern, die den Streamingdienst in der letzten Zeit nutzten, verglichen mit dem Anstieg bei anderen Anbietern. Bei den durchschnittlichen Minuten pro Haushalt lag Amazon in diesem Monat nur hinter Netflix-Aktie und mit erheblichem Abstand vor Hulu von Disney . Damit schlug sich Amazon mit Prime Video gut inmitten der starken Konkurrenz von Disney und anderen großen Medienunternehmen. Wie fool.de berichtet, habe sich die Zahl der Erstbesucher von Prime Video, laut dem Finanzvorstand Brian Olsavsky, im März sogar verdoppelt und 7Park vermutet, dass besonders die Eigenproduktionen von Amazon dabei eine der treibenden Kraft waren.

Gewinn langfristiger Streaming-Abonnenten

Der Finanzvorstand von Amazon teilte den Investoren im Zuge der Bekanntgabe der Quartalszahlen ebenfalls mit, dass die Mitgliederzahlen von Prime steigen. Dennoch ist diese Entwicklung kritisch zu beurteilen, da die gegenwärtige Situation viele Menschen dazu veranlasst, eine Mitgliedschaft für Prime Video abzuschließen und Amazon vor der Aufgabe steht, diese Neuanmeldungen als langfristige Kunden zu gewinnen. Olsavsky merkte an, dass zurzeit mehr Prime-Mitglieder die Vorteile des kostenlosen Versands nutzen.

Starkes erstes Quartal für Netflix

Wie der erste Quartalsbericht 2020 zeigt, gewinnt auch Netflix bisher in der Coronakrise. So kann sich das Unternehmen über positive Zahlen freuen, denn die ursprünglich prognostizierten Neu-Abonnentenzahlen konnten verdoppelt werden. Erwartet hatte Netflix rund sieben Millionen neue Mitglieder und stattdessen wurden 15,8 Millionen neue Abonnenten gezählt. Dennoch geht die Krise auch an dem Streaming-Riesen nicht spurlos vorbei, denn auch für Netflix sind neue Produktionen derzeit nicht möglich. So mussten einige Neuerscheinungen auf das nächste Quartal verschoben werden. So lief es für den neuen Anbieter Auch der Neuling unter den Streaming-Anbietern Disney kann ein starkes erstes Quartal vorweisen. Nach nur sieben Wochen konnte Disney mit Disney+ bereits 26,5 Millionen Abonnenten für sich gewinnen. Zum Ende des ersten Quartals waren es dann bereits 28,6 Millionen zahlende Kunden - das gab Disney-CEO Robert Iger gemeinsam mit den Unternehmenszahlen bekannt.

