Studiengebühren

Die Studiengebühren können je nach Land und Universität stark variieren. Es gibt jedoch einige Länder, die für ihre geringen Studiengebühren bekannt sind.

Standortabhängige Studienkosten

Einige Länder wie Deutschland und Österreich erheben an öffentlichen Universitäten keine beziehungsweise sehr geringe Studiengebühren. Dahingegen fallen in Ländern, die hauptsächlich private Universitäten besitzen, erheblich höhere Studiengebühren an. Weltweit am teuersten sind derzeit die USA und Australien mit Studiengebühren von bis zu 40.000 US-Dollar (37.000 Euro) pro Studienjahr. Darüber hinaus gibt es in einigen Ländern Diskrepanzen zwischen den Studiengebühren für inländische und internationale Studierende. Beispielsweise zahlen Studierende aus der EU und Schweiz in Schweden keine Studiengebühren, während für Nicht-EU-Bürger vergleichsweise hohe Studiengebühren von bis zu 16.000 Euro pro Studienjahr eingeführt wurden.

Neben den Studiengebühren sollten auch die persönlichen Lebenshaltungskosten am Standort der Universität berücksichtigt werden.



Redaktion finanzen.net