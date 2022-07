Studieren & Jobaussichten: Lohnt sich der Master überhaupt?

Bachelor- oder Masterabschluss

Nach dem Absolvieren eines Bachelorstudiums stehen die meisten Studierenden vor der Frage, ob sie weiterstudieren und somit einen Masterabschluss anstreben sollen oder ob sie nicht doch lieber direkt ins Berufsleben starten. Dabei stellen sich viele die Frage, ob sich heutzutage ein Masterabschluss überhaupt lohnt und inwiefern sich die Berufschancen mit einem Bachelor- oder Masterabschluss unterscheiden. Als Bachelorabschluss gilt der erste Hochschulabschluss, den man erhält, nachdem man die Hochschule oder Universität erfolgreich abgeschlossen hat. Dafür muss man in der Regel mindestens drei Jahre, also insgesamt sechs Semester studieren. Die Regelstudienzeit kann jedoch je nach Studienfach variieren. Während der Bachelor dazu angedacht ist, Grundlagen und Arbeitsweisen im jeweiligen Studienfach zu vermitteln, baut der Master - mit einer Regelstudienzeit von vier Semestern - auf diesen auf und bietet die Möglichkeiten, Erlerntes zu vertiefen und sich gegebenenfalls zu spezifieren.

Das Problem mit dem Titel

Im Zuge des Bologna-Prozesses sollte der Bachelorabschluss andere Abschlüsse wie Magister, Staatsexamen und Diplom ablösen, um diese zu vereinheitlichen. Jedoch ist diese Veränderung in vielen Köpfen noch nicht angekommen und einige Arbeitgeber beziehungsweise Unternehmen halten an den alten Titeln fest. Sie sehen den Bachelorabschluss nicht als vollwertig an und vergessen, dass dieser ein europaweit einheitlicher und international anerkannter Abschluss ist, dessen Name sich lediglich geändert hat, nicht aber die damit erworbenen Qualifikationen, die einen Bachelorabsolventen auszeichnen. So kommt es, dass man je nach Unternehmen mit dem Masterabschluss oft bessere Chancen in der Arbeitswelt hat.

Welche Studiengänge benötigen einen Master-Abschluss?

Während es in vielen Bereichen nicht notwendig ist, einen Masterabschluss zu absolvieren, kommen andere Studiengänge nicht ohne aus. So gilt beispielsweise ein Studium der Naturwissenschaften, wie Biologie, Chemie oder Physik, erst nach dem zweiten Hochschulabschluss als erfolgreich abgeschlossen. Auch für eine spätere Laufbahn als Lehrer oder Mediziner ist es zwingend erforderlich, einen Masterabschluss vorweisen zu können. In vielen anderen Studienfächern ist ein Masterabschluss gerne gesehen, gilt aber nicht als Muss. Möchte man nach seinem Studium jedoch im Bereich der Forschung und Entwicklung tätig werden, ist ein Master wiederum zwingend notwendig und das unabhängig vom jeweiligen Fach. Für diejenigen, die in Zukunft eine Führungsposition anstreben, ist ein Master definitiv von Vorteil und kann der ausschlaggebende Punkt dafür sein, dass man die Karriereleiter schneller hochklettert.

Welche Studiengänge brauchen keinen Master-Abschluss?

Während einige Studienbereiche nicht ohne einen Masterabschluss für den weiteren Berufsweg auskommen, gibt es wiederum andere Studiengänge, für die ein Bachelorabschluss meist völlig ausreicht. Besonders in kreativen Bereichen, wie zum Beispiel in der Medienbranche, legen Arbeitgeber eher wert darauf, dass Bewerber Kontakte und Praxiserfahrung mitbringen. Für Studierende der Geisteswissenschaften gilt ebenfalls, dass ausreichend Berufserfahrung für die meisten Arbeitgeber wichtiger ist, als ein Masterabschluss im jeweiligen Fach. Daher sollten Geisteswissenschaftler bereits während ihres Studiums so viel Praxiserfahrung sammeln wie nur möglich, sei es in Form von Praktika, Nebenjobs oder einer Werkstudentenanstellung. Wenn Absolventen jedoch keine Praktika oder andere Praxiserfahrungen vorzeigen können, empfiehlt es sich, einen Master in Erwägung zu ziehen oder ein umfangreiches Praktikum an den Bachelor anzuschließen, bevor der Weg ins Berufsleben startet.

Lohnt sich der Master in finanzieller Hinsicht?

Die Frage, ob Masterabsolventen in der Regel mehr verdienen als diejenigen, die einen Bachelorabschluss vorweisen können, lässt sich nicht ganz klar beantworten. Grund dafür sich verschiedene Faktoren, wie das Studienfach, der Standort oder der Arbeitgeber. Es lässt sich jedoch festhalten, dass Menschen mit einem Masterabschluss oftmals mehr verdienen, da sie häufiger Führungspositionen besetzen. Allerdings gibt es auch in den jeweiligen Branchen deutliche Unterschiede, besonders im Hinblick auf das Einstiegsgehalt. So können Masterabsolventen im Finanz- und Rechnungswesen, Ingenieurswesen oder Marketing oft mit einem höheren Einstiegsgehalt rechnen, unabhängig davon, welche Position sie zunächst besetzen.

