Supermarkt

Überfüllte Supermärkte können sehr anstrengend sein, Konsumenten sollten daher ihren Einkauf so planen, dass ein Einkauf nicht während den Stoßzeiten stattfindet.

Google gibt Auskunft über Stoßzeiten

Lange Schlagen an der Supermarktkasse können das Kauferlebnis erheblich beeinträchtigen. Es gibt jedoch Zeiten, zu denen Supermärkte deutlich voller sind und daher gemieden werden sollten. In der Regel ist es am besten, unter der Woche einzukaufen, wenn Supermärkte weniger frequentiert sind als an den Samstagen. Einige Supermärkte haben auch spezielle Zeiten für ältere Menschen oder Personen mit Behinderungen, an denen normalerweise weniger los ist. Ein guter Indikator dafür, wie voll der Supermarkt ist, lässt sich über Google ablesen. Um herauszufinden, wie stark besucht eine bestimmte Filiale zu einer bestimmten Tageszeit ist, kann man die gewünschte Filiale in die Suchleiste von Google eingeben und auswählen. Anschließend wird ein Stoßzeitendiagramm angezeigt, das Aufschluss über die Besucherzahlen gibt.

Samstage sollten vermieden werden

Laut Christian Böttcher, dem Pressesprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), sind frühmorgens oder spätabends die ruhigsten Zeiten in Supermärkten. Dies liegt daran, dass kurz vor Ladenschluss weniger Menschen noch schnell einkaufen gehen. Aldi, der Discounter-Riese, öffnet normalerweise um 8 Uhr und schließt um 20 oder 21 Uhr, abhängig vom Standort. Böttcher gibt gegenüber RTL an, dass der späte Dienstagvormittag um 11 Uhr der Zeitpunkt ist, an dem die geringsten Umsätze erzielt werden, und dass auch der Mittwoch ein eher ruhiger Tag ist. Am späten Mittag oder frühen Nachmittag sieht es jedoch anders aus, da dann viele Aldi-Kunden anzutreffen sind. Denn zu diesem Zeitpunkt haben die Menschen Feierabend und eilen schnell zum nächsten Discounter. Der Samstag wird von vielen Kunden zum Einkaufen genutzt und sollte daher vermieden werden.

