"Kann ein Roboter meinen Job?": Diese Berufe sind in Gefahr - und diese nicht

Selbstfahrende Züge, automatisierte Fabriken und digitale Übersetzer. Bereits heute gibt es zahlreiche Bereiche, in denen es keiner menschlichen Eingriffe mehr bedarf. Roboter wurden in den letzten Jahren derart weiterentwickelt, dass sie sogar Bürotätigkeiten ausführen können.

Diese Revolution ist anders

Es ist nicht der erste Arbeitsmarktumschwung, den die Welt erlebt. Bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte die Arbeitswelt im Zuge der Industrialisierung drastische Umwälzungen erfahren. Doch waren die Veränderungen der letzten hundert Jahre nicht ganz so nachteilig wie heute: Jede Stufe der Revolution brachte neue Formen der Beschäftigung für Menschen mit sich. Dieses Mal ersetzen Maschinen jedoch nicht nur körperliche, sondern auch anspruchsvolle geistige Arbeit. Die Digitalisierung entwickelt sich schneller als der Arbeitsmarkt und könnte mehr Arbeitskraft ersetzen, als für die Herstellung und Pflege der intelligenten Geräte nötig ist.

Chancen und Risiken der Digitalisierung

Der Einsatz von intelligenten Maschinen erspart einem Unternehmen hohe Arbeitskosten. Experten schätzen daher, dass die Arbeitslosenquote in den nächsten Jahren drastisch in die Höhe schnellen wird. Einige sehen das optimistisch: Selbst wenn es zu wenig Arbeit gibt, müssen Menschen am Leben gehalten und versorgt werden. Die hohen Gewinne der Digitalisierung könnten in die Gesellschaft zurückfließen, die sich wiederum stärkere soziale Netze leisten könnte. Es besteht die Möglichkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens und ganz besonders: Mehr Zeit für Familie und Gesundheit.