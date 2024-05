Technik im Alltag

Das Thema künstliche Intelligenz entwickelt sich immer mehr zum Treiber der Digitalisierung - mit enormer Bedeutung für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Richtig genutzt, lässt sich das Potenzial von KI-Anwendungen in vielen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen anwenden.

Potentialträger für Arbeits- und Lebenswelt

Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der großen Technologietrends im digitalen Zeitalter und zugleich Gegenstand einer breiten gesellschaftlichen Debatte zu den Chancen und Herausforderungen des technologischen Wandels. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bieten KI-basierte Anwendungen große Potenziale für die Arbeits- und Lebenswelt, so eine Veröffentlichung der Management-Reihe Corporate Social Responsibility des SpringerGabler Verlags. Unter anderem kommt KI in Sprachassistenten, Suchalgorithmen, der Bilderkennung, bei Spamfiltern, im Kreditscoring oder in der automatisierten Steuerung von Maschinen und Robotern in der industriellen Produktion zum Einsatz, erläutert die Bundesnetzagentur in einem Fachbeitrag.

KI als täglicher Unterstützer

Richtig eingesetzt, bietet KI viel Potenzial, den Menschen bei seiner täglichen Arbeit zu entlasten. Die Stärken der Technologien liegen dabei in ihrer Schnelligkeit, Effizienz, hohen Sorgfalt. Insbesondere die Automatisierung repetitiver Routineaufgaben und administrativer Tätigkeiten oder die Analyse großer Datenmengen bringen laut dem Online-Portal Industry of Things einen großen Mehrwert für die Menschen. Zudem kann generative KI für kreative Aufgaben, wie die Erstellung von Texten, die Beantwortung einfacher Fragen oder Anregungen für kreative Ansätze, eingesetzt werden, indem sie Impulse setzt und eine erste Arbeitsgrundlage für den Menschen schafft.

KI verbessert Unternehmensprozesse

Mithin hat künstliche Intelligenz das Potenzial, die Produktion von Unternehmen effizienter zu gestalten, die Qualität der Produkte zu verbessern und das Kundenverständnis zu verbessern, so die Kompetenzplattform KI.NRW. Darüber hinaus kann eine KI-basierte Datenanalyse dabei helfen, bessere unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Laut KI.NRW ist KI in den unterschiedlichsten Funktionsbereichen der gesamten Wertschöpfungskette einsetzbar: Beispielsweise können kognitive Assistenten den Produktionsprozess unterstützen, die Qualitätssicherung zu gewährleisten, Arbeitnehmer entlasten und dadurch für eine deutlich effizientere Produktion sorgen. Auch in Organisations- und Unterstützungsprozessen können KI-basierte Assistenzsysteme kognitive Aufgaben übernehmen und Fachkräfte unterstützen. Insbesondere im Rahmen der KI-getriebenen Dokumentenerkennung, mit deren Hilfe Eingangsdokumente, E-Mails oder Formulare automatisch erfasst, analysiert und weiterverarbeitet werden, lassen sich Antwortzeiten verkürzen und Fehler reduzieren.

Potenziale verantwortungsvoll nutzen

Bei allen Chancen der künstlichen Intelligenz ist es laut der Bundesregierung notwendig, dass KI-Anwendungen bestimmten Regulierungen unterliegen. Es gilt, mögliche Risiken zu identifizieren, um langfristige Sicherheit für den Einsatz von KI langfristig zu gewährleisten. Hierfür müssen Algorithmen stets auf Manipulationen kontrolliert werden können und die Transparenz sowie Einhaltung demokratischer und ethischer Werte bei KI-Anwendungen sichergestellt werden.

M. Schausbreitner / Redaktion finanzen.net