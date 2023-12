Platz 1: Kampen

Kampen auf Sylt dominiert das Ranking der deutschen Ferienorte mit den höchsten Immobilienpreisen mit 18.381 Euro pro Quadratmeter. Dieser Ort ist Teil der Insel Sylt und bekannt für natürliche Schönheit, malerische Strände und charakteristische Dünenlandschaften. Sylt als Ganzes gilt als Synonym für Entspannung, Natur und Luxus, was sich in den Immobilienpreisen der gesamten Insel widerspiegelt: In List sind es durchschnittlich 13.020 Euro pro Quadratmeter, in Wenningstedt-Braderup 12.759 Euro, in der Gemeinde Sylt, zu der auch Westerland gehört, 11.892 Euro und in Hörnum an der Südspitze der Insel 11.733 Euro pro Quadratmeter.

Quelle: immowelt, Bild: ainer Eikel / pixelio.de